Wall Street toma un respiro en la apertura tras dato del PIB de EU

Los principales índices bursátiles de Wall Street mostraban escasas variaciones en una jornada agitada, tras tres sesiones de alzas, y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a raíz de unos datos económicos mejores de lo esperado.

La economía estadounidense creció más de lo previsto en el tercer trimestre de 2025, impulsada por ⁠el fuerte gasto de los consumidores. Las primeras estimaciones mostraron una tasa anualizada del 4.3% el trimestre pasado.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a ⁠10 años subió a un máximo de más de una semana del 4.19 por ciento. El dólar también recortó sus pérdidas.

Los operadores siguen esperando al menos dos recortes de las tasas de interés de 25 puntos básicos el próximo año, según datos de LSEG, mientras que asignaron un 15% de probabilidad a que la primera reducción ocurra en enero, frente al 18% anterior a los datos.

A las 15:13 GMT, el índice S&P 500 perdía 4.26 puntos, o un 0.06%, a 6,874.19 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 38.40 puntos, o un 0.16%, a 23,390.43 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 22.36 puntos, o un 0.05%, a 48,340.32 unidades.

Seis de los 11 sectores del ⁠S&P subían, encabezados por la energía y servicios de comunicación. Los sectores de consumo básico e inmobiliario eran los más rezagados.

⁠Un repunte de los valores tecnológicos y un informe de inflación de noviembre más frío de lo esperado han impulsado a las acciones estadounidenses en las tres últimas sesiones, situando al índice de referencia S&P 500 a un 0.5% de su cierre récord del 11 de diciembre.

Los tres principales índices se encaminaban a registrar su tercera subida anual consecutiva.