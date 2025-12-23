Jitomate, huevo y pollo, entre los 10 productos que más bajaron de precio en diciembre

La inflación en México sorprendió a la baja en la primera quincena de diciembre. ¿Cuáles productos bajaron más de precio en el periodo?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con el cual se mide la inflación, registró una tasa anual de 3.72% en los primeros 15 días de diciembre, frente a igual periodo de 2024.

Una quincena antes la inflación fue de 3.99 por ciento. “El dato sorprendió a la baja por menores aumentos a lo anticipado en servicios turísticos y en mercancías no alimenticias, así como a la mayor caída en agropecuarios”, comentó Banamex.

Los productos que más bajaron de precio en el periodo fueron:

Jitomate (-4.84%)

Huevo (-2.50%)

Pollo (-0.95%)

Calabacita (-10.62%)

Chile serrano (-7.80%)

Otras verduras y legumbres (-3.52%)

Productos para el cabello (-1.20%)

Papaya (-6.58%)

Detergentes (-0.71%)

Plátanos (-3.21%)

En desarrollo ...