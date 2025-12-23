Buscar
Jitomate, huevo y pollo, entre los 10 productos que más bajaron de precio en diciembre

La inflación sorprendió a la baja en la primera quincena del mes, previo a la celebración de Navidad ¿lo percibiste en tu bolsillo?

La inflación nacional registró una tasa anual de 3.72% en la primera quincena de diciembre.EE

Fernando Franco

La inflación en México sorprendió a la baja en la primera quincena de diciembre. ¿Cuáles productos bajaron más de precio en el periodo?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con el cual se mide la inflación, registró una tasa anual de 3.72% en los primeros 15 días de diciembre, frente a igual periodo de 2024.

Una quincena antes la inflación fue de 3.99 por ciento. “El dato sorprendió a la baja por menores aumentos a lo anticipado en servicios turísticos y en mercancías no alimenticias, así como a la mayor caída en agropecuarios”, comentó Banamex.

Los productos que más bajaron de precio en el periodo fueron:

  • Jitomate (-4.84%)
  • Huevo (-2.50%)
  • Pollo (-0.95%)
  • Calabacita (-10.62%)
  • Chile serrano (-7.80%)
  • Otras verduras y legumbres (-3.52%)
  • Productos para el cabello (-1.20%)
  • Papaya (-6.58%)
  • Detergentes (-0.71%)
  • Plátanos (-3.21%)

En desarrollo ...

