Empleadores que incumplieron pago de aguinaldo pueden recibir una multa de hasta 565,700 pesos

El aguinaldo es un derecho irrenunciable que debió entregarse antes del 20 de diciembre de 2025. Según lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT), quienes no lo recibieron, se les entregó incompleto o fuera de plazo, pueden reclamar su pago, y las empresas no solo están obligadas a saldarlo, sino también a pagar una multa.

La legislación laboral señala en su artículo 1001 que la sanción por incumplir con las obligaciones, en las que se incluye el pago del aguinaldo, va de los 5,657 pesos a los 565,700 pesos, esto es entre 50 y 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

El monto de la multa es fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se establece por cada trabajador afectado, a quien además se le deberá subsanar el derecho, es decir, entregar el aguinaldo equivalente a por lo menos 15 días de salario, según lo indica el artículo 87 de la Ley.

Incluso las personas que lleven menos de un año trabajando en la empresa tienen derecho a recibir el pago correspondiente conforme al tiempo que llevan laborando, así como quienes hayan renunciado previo a la entrega.

En el caso de quienes estén de incapacidad deben recibir el pago completo con el cálculo como si hubieran trabajado efectivamente.

¿Qué hacer si no me pagaron mi aguinaldo?

El pago del aguinaldo debe entregarse en efectivo y con la moneda en curso legal y salvo por previo acuerdo del trabajador, este se puede efectuar mediante depósito o transferencia bancaria, y en caso de que esta transacción conlleve un gasto o costo de comisión, deberá ser cubierta por el empleador.

Lo que no puede negociarse es otra forma de entrega, esto quiere decir que el monto del pago de fin de año solo puede entregarse en dinero y no en mercancías, vales de despensa, canastas navideñas, despensas o cualquier otro recurso, tampoco puede acordarse una entrega en efectivo y otra en insumos, estos últimos pueden ser beneficios adicionales, pero no complemento de la prestación.

Entonces, en el caso de las personas que no recibieron su aguinaldo, les fue entregado de manera incompleta o fuera de plazo, tienen hasta el próximo 20 de diciembre de 2026 para demandar el pago, ya que la autoridad da como plazo un año tras el primer día de retraso.

¿Si no tengo contrato, puedo demandar el pago?

Las personas trabajadoras con o sin contrato escrito pueden demandar el pago del aguinaldo, ya que el derecho es para todos, sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, vendedores y semejantes.

Siempre que exista una relación laboral de subordinación hacia un patrón y que pueda comprobarse, la persona se considera trabajador y con ello obtiene todos los derechos enmarcados en la Ley Federal del Trabajo, en este caso, el aguinaldo, por lo que si no se paga en tiempo y forma, personas trabajadoras, sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores pueden requerir el pago.

Los afectados pueden solicitar ayuda a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), la cual brinda asesoría gratuita de manera presencial en sus oficinas, o al teléfono (800) 911-7877, así como al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) con el número 079 de la línea del Gobierno de México.

También pueden presentar una denuncia anónima al correo electrónico de inspección del trabajo de la STPS inspeccionfederal@stps.gob.mx o en el SIQAL (Sistema de Quejas y Accidentes Laborales).

No pagar en tiempo y forma no solo deriva en multas de varios miles de pesos, sino también en otros problemas con la autoridad que derivan en más inspecciones y especialmente un daño reputacional y pérdida de confianza del personal que puede traducirse en mermas económicas.

Por eso, aunque el aguinaldo es un derecho establecido en la LFT, cumplir se traduce en una compensación indirecta, ya que de acuerdo con Pluxee, “este tipo de compensación incluye todos los beneficios adicionales al salario que un empleado recibe, y que contribuyen a mejorar su calidad de vida tanto dentro como fuera del trabajo”.