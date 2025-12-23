Sector inmobiliario creará en valor de ventas durante el 2026

El sector inmobiliario mexicano cerró el 2025 con un ritmo lento, marcado por menor dinamismo económico y una oferta limitada de vivienda nueva. Para el 2026, el panorama anticipa una etapa de crecimiento en el valor del mercado, pero con un incremento marginal en transacciones.

De acuerdo con estimaciones de Realty One Baja & Pacific, el valor de las ventas de bienes raíces podría alcanzar hasta 30,000 millones de dólares el próximo año, con un crecimiento anual de entre 4 y 6 por ciento.

Lo anterior explicado en mayor medida por el aumento en los precios de las viviendas comercializadas, ya que el volumen de transacciones avanzaría menos de 2 por ciento.

“Vamos hacia un mercado más racional y profesional, con compradores mejor informados y proyectos que deberán diferenciarse claramente por ubicación, diseño y valor real. Las oportunidades ya no estarán en la especulación, sino en el largo plazo”, afirmó Hernández Sotelo, director de Realty One Baja & Pacific.

Escasez de vivienda

Durante el 2025, las transacciones residenciales se ubicaron alrededor de 28,000 millones de dólares, equivalentes a cerca de 500,000 millones de pesos, según el análisis de la firma.

En ese periodo, la vivienda usada concentró aproximadamente 63% de las operaciones, lo que reflejó un cambio en las preferencias del mercado. Un ritmo limitado en la edificación de vivienda nueva acotó el avance del segmento.

“El mercado se sostuvo más por la escasez de inventario que por un aumento en el volumen de ventas; eso explica por qué vimos plusvalías cercanas a 6% a nivel nacional, aun cuando el número de viviendas comercializadas creció apenas alrededor de 3%”, apuntó Alfredo Hernández Sotelo, director de la firma.

Efecto del Mundial 2026: Monterrey

A nivel regional, Monterrey y Guadalajara se mantienen como ciudades líderes en el sector inmobiliario, especialmente en un contexto de impulso industrial y la llegada del Mundial 2026.

Nuevo León concentra cerca de 12% de la producción de vivienda del país, mientras que su capital cierra el 2025 con aproximadamente 43,000 transacciones, además de una plusvalía promedio cercana a 9.9 por ciento.

Para el 2026, se prevé un crecimiento de precios de alrededor de 9%, con zonas que podrían registrar incrementos de hasta 12%, sobre todo en vivienda media y media-alta vinculada a la relocalización de empresas (nearshoring).

“A diferencia del 2025, el crecimiento de 2026 en Monterrey será más estructural y menos especulativo; la infraestructura será el principal factor de decisión para compradores e inversionistas”, explicó Hernández Sotelo.

La expansión del Metro, la modernización del transporte público y las mejoras viales asociadas a la preparación para el Mundial de Futbol 2026 amplían el potencial de desarrollo habitacional y presionan al alza las rentas en zonas cercanas al Estadio BBVA, así como en municipios como Guadalupe y San Pedro Garza García.

Guadalajara, con potencial

En Guadalajara, el mercado mostró durante el 2025 incrementos promedio de plusvalía de 8.5% y cerca de 38,000 viviendas comercializadas.

Para el 2026, se anticipa un aumento en transacciones, hasta rondar las 40,000, y un volumen de ventas cercano a 120,000 millones de pesos.

Hernández Sotelo indicó que la expansión de las líneas 3 y 4 del Tren Ligero, los proyectos de conexión al aeropuerto y la regeneración de zonas consolidadas impulsan desarrollos verticales, usos mixtos y una mayor absorción de inventario en áreas bien ubicadas.

A ello se suma la consolidación de la ciudad como polo tecnológico y corporativo, así como el impulso temporal del Mundial en segmentos como hospitalidad y vivienda de renta de corto plazo.

“La escasez de oferta bien ubicada seguirá presionando los precios al alza en el sector inmobiliario, aunque a un ritmo más moderado. Será un año clave para quienes apuesten por proyectos sólidos y visión de largo plazo”, dijo Hernández Sotelo.