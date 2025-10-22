Tipo de cambio pega a resultados de Asur

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), un operador de aeropuertos en México, Puerto Rico y Colombia, reportó un aumento de 17% en sus ingresos durante el tercer trimestre del año; sin embargo, sus utilidades se desplomaron 37.5% por efectos adversos en el tipo de cambio, además de aspectos metodológicos contables en Colombia.

En cuanto a su flujo operativo (EBITDA), registró una caída de 1.3% entre julio y septiembre de este año.

La variación interanual de la utilidad neta "fue impulsada principalmente por una pérdida cambiaria de 1,032.4 millones de pesos e incremento en la amortización y depreciación en el tercer trimestre del 2025, principalmente reflejando el ajuste del método de amortización en Colombia", dijo la compañía en un comunicado.

El alza en los ingresos fue atribuida principalmente a sus servicios de construcción en México. Excluyendo ese concepto, los ingresos totales habrían aumentado solo 1 por ciento.

Descartando los ingresos por servicios de construcción, México representó el 69.7% de los ingresos del trimestre, mientras Puerto Rico y Colombia representaron el 16.5 y 13.8%, respectivamente.

Por otra parte, el tráfico total de pasajeros de Asur en el tercer trimestre del 2025 incrementó 0.4% interanual a 17.3 millones. El tráfico total en México disminuyó 1.1% interanual a 9.5 millones en el III Trim. 25, reflejando caídas del 0.3% en el tráfico internacional y 1.8% en el doméstico.

Al 30 de septiembre, las concesiones aeroportuarias representaron 71.5% de los activos totales de Asur, los activos circulantes representaron 27.8% y otros activos que representaron 0.7 por ciento.

Al 30 de septiembre el efectivo y equivalentes de efectivo fue de 16,259.3 millones de pesos, una baja del 19% respecto a los 20,083.4 millones de pesos al 31 de diciembre del año pasado.