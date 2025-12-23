Propósitos financieros 2026: ¿Cómo construir tu fondo de emergencia y mantenerlo?

Iniciar el año con un fondo de emergencia puede ser la diferencia entre la tranquilidad y el estrés financiero ante cualquier imprevisto. Tener este respaldo te ayudará en caso de perder el empleo, enfrentar una reducción de ingresos o sortear situaciones inesperadas sin recurrir a créditos caros o desproteger tu patrimonio.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), contar con un fondo de emergencia permite afrontar imprevistos financieros sin poner en riesgo tus recursos ni tu estabilidad.

¿Cuál es el monto ideal del fondo de emergencia?

En México, cada hogar tiene un gasto promedio de 15,891 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Considerando esta cantidad, BBVA recomienda que el fondo de emergencia debe tener un mínimo de 47,673 pesos, es decir, el equivalente a tres meses de gastos del hogar.

La Sociedad de Información Crediticia (SIC) Círculo de Crédito recomienda que, en la medida de lo posible, se aumente este monto hasta acumular el valor de seis meses de gastos, lo cual ofrece una protección más robusta ante eventualidades.

Pasos para construir tu fondo de emergencia

Para crear y mantener un fondo de emergencia sólido, considera las siguientes recomendaciones:

Establece un plan de ahorro. Define el monto objetivo y programa aportaciones constantes, aunque sea un porcentaje pequeño de tus ingresos cada mes. La clave es crear el hábito, coinciden expertos de PensionISSSTE. Automatiza tus ahorros. Programa transferencias automáticas desde tu cuenta principal hacia una cuenta de ahorro exclusiva para tu fondo de emergencia. Esto facilita la constancia y reduce la tentación de disponer de ese dinero antes de tiempo. Aprovecha ingresos extraordinarios. Si recibes bonificaciones, devoluciones de impuestos o ingresos extras, destina una parte a tu fondo para acelerarlo sin afectar tu presupuesto mensual. Revisa periódicamente tu fondo. Evalúa si el monto acumulado sigue siendo suficiente para tu contexto y ajusta el objetivo si tus gastos cambian.

Un fondo de emergencia sólido es la base de la resiliencia financiera. Mantenerlo actualizado y separado de otros ahorros te permite afrontar el futuro con certeza y menos estrés. La constancia y un plan estructurado son las claves para cumplir este propósito, recuerda PensionISSSTE.

