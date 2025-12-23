ENCODAT revela cambios en patrones de consumo: Menos alcohol y tabaco, más vapeadores y marihuana

En México, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida, sin embargo, en los años recientes el consumo ha disminuido; mientras que el uso de marihuana y vapeadores ha incrementado de manera importante.

Los patrones de consumo de sustancias han mostrado cambios importantes, especialmente entre grupos poblacionales, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), presentados este martes por el secretario de Salud David Kershenobich en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos resultados muestran un panorama mixto sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias en México.

La encuesta, aplicada a personas de entre 12 y 65 años, indica que el consumo general de alcohol en la población aumentó de 71% en 2015 a 73.7% en 2025, con un crecimiento marcado en mujeres adultas, cuyo porcentaje pasó de 62.6% a 69.3% en ese mismo periodo.

En contraste, el consumo de alcohol entre adolescentes se redujo, disminuyendo del 28% en mediciones previas al 17.8%, y el consumo mensual excesivo en este grupo bajó del 8.3% al 2.6 por ciento.

Los resultados de la ENCODAT también revelan transformaciones importantes en torno a otras sustancias. El cannabis se mantiene como la droga ilegal de mayor prevalencia y su consumo ha aumentado: pasó de 9.3 a 13.3% en este periodo.

.

Asimismo, el uso de vapeadores muestra una tendencia al alza preocupante, a pesar de que el tabaquismo tradicional ha mostrado señales de disminución en ciertos segmentos de la población. Estos hallazgos han llevado a las autoridades a plantear campañas de concientización para 2026 dirigidas a reducir el uso de vapeadores, especialmente entre jóvenes, y fortalecer estrategias de prevención y tratamiento integrales en todo el país.

Mayor consumo de cannabis

Cuestionada por la prensa sobre el análisis general del consumo de marihuana en México; la presidenta Sheinbaum aseguró que, aunque las acciones y opiniones al respecto son diversas, se busca orientar a reducir el consumo de las sustancias.

“Estados Unidos disminuyó los niveles de restricción del uso de la marihuana, lo firmó el presidente Trump hace algunos días. Siempre es debatible si es factible usarla o no; la Suprema Corte resolvió hace años algunos temas relacionados con esto. Entonces preferimos que nadie utilice estas drogas, orientar a esto desde los jóvenes”, dijo.

También aseguró que su gobierno busca levantar campañas integrales para la prevención y atención del consumo. “Desde la escuela y la familia (...) con acceso y mecanismos de apoyo a todos los niños y adolescentes”.

Salud mental en México

Además de los patrones de consumo, la ENCODAT 2025 incorporó módulos sobre salud mental y conductas de riesgo, destacando que una proporción considerable de adolescentes enfrenta malestar psicológico y otros factores de vulnerabilidad.

Las cifras mostraron que la población adolescente fue la que presentó mayor prevalencia de problemas de salud mental: 13 de cada 100 mujeres y 7 de cada 100 hombres de 12 a 17 años presentaron malestar psicológico.

Para la población adulta (mayores de 18 años) la cifra fue de 10.2% para las mujeres y 5.1% para los hombres.

Esto refleja también retos importantes en términos de género: en todas las edades las mujeres presentan niveles de casi el doble de prevalencia de problemas de salud mental e incidentes de violencia.

La Sheinbaum Pardo subrayó que estos datos serán esenciales para la formulación de políticas públicas más efectivas, así como para orientar programas preventivos y de atención en salud mental y adicciones.

El gobierno federal ha señalado que continuará usando esta evidencia para diseñar intervenciones focalizadas, con especial atención en la juventud y los entornos escolares, con el objetivo de mitigar riesgos y promover estilos de vida saludables.