BMV y Biva alcanza máximos históricos a media jornada de este miércoles

Las bolsas mexicanas tocan niveles no vistos a media jornada de este miércoles, luego de tres jornadas con descensos.

Cristian Téllez

Las bolsas mexicanas tocan niveles no vistos a media jornada de este miércoles, luego de tres jornadas con descensos. 

El índice principal S&P/BVM IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.79% a 63,508 puntos. Con este resultado el índice sumaría su quinceavo máximo histórico en 2025.

El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 1.69% a 1,265.52 puntos y se perfila a registrar su onceavo máximo histórico este año.

"Consideramos que el impulso continúe, tras respetar en el soporte ubicado en 61,240 puntos (promedio móvil de 50), que coincide con la base de un canal ascendente. La resistencia que el índice enfrentará se sitúa en 63,000 puntos", informaron analistas de Banorte.

