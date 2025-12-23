Qué regalar en Navidad: bienestar, sorpresas y experiencias

Diciembre es sinónimo de cierres, abrazos y gratitud. En muchas empresas, también es el mes en que se entregan obsequios como muestra de reconocimiento y vínculo con los colaboradores. Pero, ¿qué regalar para que realmente conecte con los gustos y necesidades actuales?

Un reciente estudio de Kantar revela que los regalos más valorados por los mexicanos durante la temporada decembrina son la ropa, los zapatos, los juguetes, los accesorios, los perfumes, los chocolates o galletas, así como los vinos y licores. No obstante, el panorama está evolucionando, especialmente en entornos laborales donde el bienestar integral toma fuerza como tendencia.

Según la encuesta Es tiempo de regalar elaborada por Pluxee, empresa especializada en beneficios e incentivos, más del 60% de los colaboradores preferiría recibir un regalo sorpresa, mientras que un 40% optaría por elegirlo. Este dato refuerza la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo emocional y lo práctico.

Los beneficios que más crecen en popularidad son aquellos que promueven el bienestar personal, como por ejemplo las tarjetas de regalo canjeables por experiencias wellness:

Clases de yoga

Membresías de gimnasio

Tratamientos de spa

Masajes

Cursos de mindfulnessEstos obsequios han comenzado a desplazar a los regalos tradicionales. Incluso, algunas empresas ofrecen plataformas de beneficios flexibles que permiten elegir entre salud física, entretenimiento, alimentación saludable o educación financiera.

Esta evolución no solo responde a una moda, sino a una necesidad generacional. Las nuevas dinámicas de trabajo, el estrés acumulado y el deseo de equilibrio entre vida personal y profesional, han hecho que el bienestar se vuelva prioridad.

Además, esta tendencia tiene impacto económico. De acuerdo con la Coparmex, se espera una derrama económica superior a los 38,000 millones de pesos durante esta temporada decembrina, beneficiando a más de 152,000 negocios y generando empleo para 983,000 personas.

Optar por obsequios personalizados y con enfoque en bienestar puede ser el mejor cierre del año, con un mensaje claro: tu salud, tu tiempo y tu paz también son prioridad.