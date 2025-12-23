Lectura 1:00 min
EU planea imponer aranceles a los chips chinos a mediados de 2027: USTR
El gobierno de Donald Trump anunció este martes que impondrá aranceles a las importaciones chinas de semiconductores a Estados Unidos a partir de junio de 2027, con una tasa que se anunciará con al menos un mes de antelación.
La medida se anuncia tras una investigación de un año sobre las importaciones de chips chinos en Estados Unidos, iniciada por el gobierno del expresidente Joe Biden y dirigida por el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).
"El objetivo de China de dominar la industria de los semiconductores no es razonable y supone una carga o restricción para el comercio estadounidense, por lo que es motivo de acción", dijo la USTR en su comunicado.