EU planea imponer aranceles a los chips chinos a mediados de 2027: USTR

El gobierno de Donald Trump anunció este martes que impondrá aranceles a las importaciones chinas de semiconductores a Estados Unidos a partir de ⁠junio de 2027, con una tasa que se anunciará con al menos un mes de antelación.

La ⁠medida se anuncia tras una investigación de un año sobre las importaciones de chips chinos en Estados Unidos, iniciada por el gobierno del expresidente Joe Biden y dirigida por el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).

"El objetivo de China de dominar la industria de los semiconductores no es ⁠razonable y supone una carga o restricción para el ⁠comercio estadounidense, por lo que es motivo de acción", dijo la USTR en su comunicado.

