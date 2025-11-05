OMA toma vuelo en la BMV tras reporte de 3T; acciones se elevan más de 6%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) registra un incremento en el valor de su acción en la Bolsa Mexicana de Valores del 6% en la jornada de este miércoles.

El operador de aeropuertos, entre ellos el de Monterrey, Acapulco, entre otros, informó que en octubre pasado se incrementó 8.3% el número de pasajero en las 13 terminales que opera.

También destacó que el número de pasajero internacionales subió 10.1% comparado con el mismo mes de octubre del año pasado.

Las acciones del grupo aeroportuario OMA suben más de 6% en la Bolsa Mexicana de Valores hasta los 245.81 pesos.

Ayer cerraron en un nivel de 231.36 pesos por título.

En lo que va del año los títulos de OMA suben 36.65 por ciento. El último día de operaciones de 2024 el precio de cierre fue de 179.46 pesos.

Los ADRs que cotizan en Wall Street suben 6.80% a 106.03 dólares. En el año ganan 54.47%, cerraron 2024 en un nivel de 68.64 dólares.