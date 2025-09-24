Fernando Chico Pardo, el empresario que está en el top 10 de las personas más ricas en México

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia llegó a un acuerdo para adquirir 25% de la participación accionaria de Banamex, informó Citi en un comunicado.

El nuevo accionista se encuentra en el top 10 de las personas más ricas en México. El inversionista cuenta con patrimonio cercano a los 2,800 millones de dólares en el año 2025, de acuerdo con Forbes.

Su fortuna se redujo 15.5% respecto al 2024, cuando era de 3,300 millones de dólares.

En el listado se ubica en el octavo sitio, mientras que, a nivel global, dentro del listado de millonarios de Forbes, se encuentra en el 1,305.

El principal impulso de su fortuna proviene del buen desempeño de Aeropuertos del Sureste (Asur), compañía en la que el empresario tiene una participación significativa.

Dentro de ASUR, Fernando Chico Pardo gestiona una parte significativa de las acciones a través de Inversiones Técnicas Aeroportuarias (ITA), de la cual posee el 50%, equivalente al 3.825% del capital en el grupo aeroportuario.

Fernando inició su carrera en Wall Street y posteriormente fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992. Ese mismo año, la casa de bolsa se fusionó con Inbursa y Fernando Chico Pardo asumió el cargo de director general de Inbursa hasta 1997.

En 1997 fundó Promecap, una firma líder de capital privado en México que gestiona activos por 5,000 millones de dólares, de la que es presidente y director general. Es accionista mayoritario de ASUR (aeropuertos), RLH Properties y Tortuga (hoteles), y el mayor accionista individual de Carrix (operaciones portuarias).

Promecap invierte en capital privado, deuda privada y activos reales, buscando democratizar el acceso a estos mercados a través de su fondo y plataformas de activos alternativos.

Sus fondos pueden invertir en participación de capital social de empresas promovidas, otorgar financiamiento y adquirir activos en diversos sectores como el financiero, infraestructura, bienes raíces, entre otros.

Actualmente, se desempeña como presidente del Consejo de Administración de ASUR y miembro del Consejo de Administración de Carrix, así como del de varias empresas mexicanas como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

El empresario es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern.