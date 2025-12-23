Disidencia minera tacha de "teatro" acto de Gómez Urrutia en Cananea con apoyo de STPS y Segob

El conflicto por el manejo de los recursos del fideicomiso minero sumó un nuevo capítulo de confrontación. El grupo de extrabajadores de Cananea denominado “Grupo de los 719” calificó como un “montaje” y un “espectáculo grotesco” el reciente acto encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, en el que se anunció el pago de beneficios a antiguos empleados de la mina.

De acuerdo con un pronunciamiento de la organización disidente, la bolsa de recursos entregada representa apenas la mitad del adeudo real derivado del 5% del fideicomiso minero.

Los trabajadores denunciaron que el evento, que contó con el respaldo de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Sonora, es una estrategia para adjudicarle al líder del Sindicato Nacional de Mineros un logro que consideran un engaño, dado que persiste el reclamo por 55 millones de dólares que aún no han llegado a manos de los beneficiarios originales.

El colectivo criticó la presencia del gabinete laboral y estatal en el acto, señalando que mientras se valida la narrativa de cumplimiento de Gómez Urrutia, el fondo del litigio sigue sin resolverse.

El "Grupo de los 719" subrayó que el cinismo del legislador es "de un profesional", cuestionando que, tras meses de ausencia, las autoridades lo localicen para encabezar actos políticos, pero no para gestionar la devolución total de los capitales que pertenecen a los ex mineros de Cananea.

La exigencia de los demandantes hacia el gobierno federal es para que se realicen las gestiones conducentes a fin de que se liquiden de manera íntegra los 55 millones de dólares correspondientes al fideicomiso, advirtiendo que los pagos parciales presentados recientemente no resuelven la responsabilidad financiera que el sindicato mantiene con la base trabajadora desde hace más de una década.