Estos son los nuevos centros comerciales que llegarán en el 2026

El 2026 será marcado por la llegada de nuevos centros comerciales en México, luego de una etapa de desaceleración en la construcción de grandes proyectos.

El segmento inmobiliario retail mantiene un ritmo positivo, impulsado por nuevos desarrollos en regiones estratégicas como la Ciudad de México, Monterrey y destinos turísticos con creciente actividad económica, entre ellos Oaxaca.

De acuerdo con la consultora inmobiliaria Datoz, durante el año se consolidarán una serie de proyectos de mayor escala. La tendencia apunta a complejos que integran comercio, servicios y espacios de esparcimiento, con un enfoque urbano más funcional.

“Esto con la intención de redefinir el rol de los centros comerciales como motores de actividad social y económica”, indicó la firma.

Proyectos que marcarán 2026

Durante el 2026 se construirán o inaugurarán al menos seis centros comerciales que reflejan esta evolución del retail inmobiliario en México, con propuestas de usos mixtos, integración urbana y énfasis en la experiencia del visitante.

Espacio Condesa

Se ubicará en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Contará con 3,827 metros cuadrados de área bruta rentable y será un conjunto de usos mixtos que integrará cuatro niveles de locales comerciales, una torre de oficinas y una torre habitacional, en una de las zonas con mayor dinamismo urbano de la capital.

Reforma Colón

Desarrollado por Fibra SOMA, avanzará en el 2026 con la segunda etapa de su construcción. El proyecto contempla cinco torres y actualmente se enfoca en la expansión del desarrollo comercial en los primeros tres niveles, además de dos torres adicionales destinadas a oficinas y vivienda.

Parque Oaxaca

En el sureste del país, Parque Oaxaca, impulsado por Fibra Danhos, representa una de las inversiones más relevantes del sector. Con un monto aproximado de 6,000 millones de pesos, el proyecto busca convertirse en un nodo clave para el comercio, el entretenimiento y la economía del estado.

Se desarrollará en un predio de 40,000 metros cuadrados en Oaxaca de Juárez, con énfasis en sostenibilidad e integración urbana.

Altea Paseo Hidalgo

Ubicado en Monterrey, Nuevo León, contará con 27,205 metros cuadrados de construcción. Será un desarrollo de usos mixtos, con locales comerciales en los niveles inferiores y departamentos en las plantas superiores, alineado con la creciente densificación vertical de la ciudad.

Paseo Coapa

En la Ciudad de México, Paseo Coapa emerge como uno de los proyectos más relevantes del sur de la capital.

Tras más de una década en planeación, tendrá una superficie aproximada de 60,000 metros cuadrados y refuerza la tendencia hacia complejos de escala media, enfocados en la cercanía con la comunidad y el entorno urbano.

Paseo Xochimilco

Finalmente, Paseo Xochimilco se proyecta en la zona sur de la capital, con un área rentable de 49,316 metros cuadrados. Su oferta se centrará en tiendas departamentales, centros de entretenimiento y restaurantes.

Con este conjunto de centros comerciales, el 2026 apunta a ser un año clave para el crecimiento del sector en México, con proyectos multifuncionales y ubicaciones con alta demanda.