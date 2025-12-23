Buscar
Ser Deslumbrante: la nueva colección navideña de UNOde50

UNOde50 lanza Ser Deslumbrante y su campaña “HAZLA TUYA” para Navidad. La colección suma anillos, collares y cristales, mientras la firma acelera su expansión internacional en 2025.

main image

Ser Deslumbrante, una colección de UNOde50 que apunta a quienes prefieren un estilo propio sobre las reglas de temporadaFoto: Cortesía

Patricia Ortega

En plena temporada de compras, en México y otros mercados, la joyería española UNOde50 activó su campaña navideña "HAZLA TUYA" y lanzó Ser Deslumbrante, una colección que apunta a quienes prefieren un estilo propio sobre las reglas de temporada. En su plataforma, la marca plantea la idea como una invitación a crear tradiciones personales y elegir piezas que acompañen distintos planes de diciembre.

La propuesta reúne anillos de formas marcadas, collares, pendientes con cristal y brazaletes de volumen. Más allá del discurso de campaña, el foco está en la funcionalidad: joyería que se combina con prendas básicas y funciona tanto para cenas como para reuniones de día. La narrativa se resume en una consigna: la Navidad no se trata de repetir, sino de ajustar el ritual a cada persona.

image

Pulsera de la colección de UNOde50Foto: Cortesía

El lanzamiento llega mientras la compañía acelera su agenda internacional. En julio de 2025 anunció dos espacios en los grandes almacenes Printemps de París (Nation y Parly 2) y, el 10 de septiembre de 2025, su entrada al marketplace de Bloomingdale’s en Estados Unidos. Son movimientos que amplían la exposición en retail selectivo y refuerzan el canal digital en un mercado clave.

Ese giro coincide con un cambio en la dirección: Sergio de León fue nombrado CEO el 15 de septiembre de 2025 para impulsar la expansión internacional, la innovación en retail y el crecimiento del canal digital, de acuerdo con reportes del sector.

Para el consumidor, estas señales se traducen en más disponibilidad y más puntos de compra. La marca reporta presencia física en 48 países y alcance online en más de 80 mercados, además de una red de tiendas propias y alrededor de 2,500 puntos de venta multimarca.

En México, Ser Deslumbrante funciona como colección ancla para cierre de año: piezas listadas como novedad en la tienda y pensadas para regalo rápido, este diciembre. Antes de comprar, conviene revisar tallas, cierres y tiempos de entrega, especialmente si la joya viaja en temporada alta. Si el objetivo es acertar, la recomendación es elegir diseños de uso frecuente —aretes, pulseras o un anillo de líneas limpias— y dejar el statement para quien ya conoce la marca.

image

Pulsera de la colección de UNOde50Foto: Cortesía

Fundada en Madrid por el joyero José Azulay en los años 90, UNOde50 construyó su narrativa con ediciones limitadas y un diseño reconocible. Hoy, su apuesta navideña conecta campaña, producto y distribución en un mismo recorrido de compra.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

