Ser Deslumbrante: la nueva colección navideña de UNOde50

En plena temporada de compras, en México y otros mercados, la joyería española UNOde50 activó su campaña navideña "HAZLA TUYA" y lanzó Ser Deslumbrante, una colección que apunta a quienes prefieren un estilo propio sobre las reglas de temporada. En su plataforma, la marca plantea la idea como una invitación a crear tradiciones personales y elegir piezas que acompañen distintos planes de diciembre.

La propuesta reúne anillos de formas marcadas, collares, pendientes con cristal y brazaletes de volumen. Más allá del discurso de campaña, el foco está en la funcionalidad: joyería que se combina con prendas básicas y funciona tanto para cenas como para reuniones de día. La narrativa se resume en una consigna: la Navidad no se trata de repetir, sino de ajustar el ritual a cada persona.

Pulsera de la colección de UNOde50Foto: Cortesía

El lanzamiento llega mientras la compañía acelera su agenda internacional. En julio de 2025 anunció dos espacios en los grandes almacenes Printemps de París (Nation y Parly 2) y, el 10 de septiembre de 2025, su entrada al marketplace de Bloomingdale’s en Estados Unidos. Son movimientos que amplían la exposición en retail selectivo y refuerzan el canal digital en un mercado clave.

Ese giro coincide con un cambio en la dirección: Sergio de León fue nombrado CEO el 15 de septiembre de 2025 para impulsar la expansión internacional, la innovación en retail y el crecimiento del canal digital, de acuerdo con reportes del sector.

Para el consumidor, estas señales se traducen en más disponibilidad y más puntos de compra. La marca reporta presencia física en 48 países y alcance online en más de 80 mercados, además de una red de tiendas propias y alrededor de 2,500 puntos de venta multimarca.

En México, Ser Deslumbrante funciona como colección ancla para cierre de año: piezas listadas como novedad en la tienda y pensadas para regalo rápido, este diciembre. Antes de comprar, conviene revisar tallas, cierres y tiempos de entrega, especialmente si la joya viaja en temporada alta. Si el objetivo es acertar, la recomendación es elegir diseños de uso frecuente —aretes, pulseras o un anillo de líneas limpias— y dejar el statement para quien ya conoce la marca.

Pulsera de la colección de UNOde50Foto: Cortesía

Fundada en Madrid por el joyero José Azulay en los años 90, UNOde50 construyó su narrativa con ediciones limitadas y un diseño reconocible. Hoy, su apuesta navideña conecta campaña, producto y distribución en un mismo recorrido de compra.