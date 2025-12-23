BMV sube por cuarta sesión y se acerca ‌a máximo histórico

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba la mañana de este martes por cuarta jornada ⁠consecutiva oscilando muy cerca de su máximo histórico de 65,250 puntos , ⁠luego de la divulgación de cifras de la economía de Estados Unidos mejores a lo esperado y el dato de la inflación en México.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del ⁠mercado, subía un 0.35% hasta las ⁠65,002.68 unidades, con un retorno acumulado de un 4% en las últimas cuatro sesiones.

Las plazas bursátiles en México avanzaron la jornada del lunes ya que los inversionistas asimilaron indicadores locales que mostraron que la actividad económica creció más de lo esperado en octubre, lo que fortaleció el apetito por riesgo.

El índice S&P/BMV IPC subió 1.27% a 64,778.18 puntos, en tanto que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 1.13% y se ubicó en 1,280.54 unidades.

Esta semana será corta por las fiestas decembrinas, pero concentra información relevante.