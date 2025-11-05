Bolsa mexicana avanza con fuerza; acciones de Banorte caen tras reporte

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este miércoles. Los índices locales suben, acercándose de nuevo a máximos históricos, mientras los inversionistas asimilan cifras de México y Estados Unidos y se alistan para el anuncio de mañana del Banxico.

El índice principal S&P/BVM IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a los acciones locales más negociadas, sube 1.51% a 63,331.08 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 1.35% a 1,261.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan las acciones de PINFRA, con 5.13% más a 258.38 pesos, seguidas por las de la aeroportuaria OMA, con 4.02% más a 240.65, y la minera Grupo México, con 2.79% a 156.60 pesos.

"Consideramos que el impulso continúe, tras respetar en el soporte ubicado en 61,240 puntos (promedio móvil de 50), que coincide con la base de un canal ascendente. La resistencia que el índice enfrentará se sitúa en 63,000 puntos", destacó Análisis Banorte.

Contrario a la tendencia en el mercado, las acciones de Grupo Financiero Banorte descendían después de que reportó ayer una caída en sus ganancias del tercer trimestre. Las acciones caen 2.29% a 173.50 pesos, tras unos resultados considerados débiles.