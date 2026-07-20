Irán anuncia dos petroleros "incendiados" y detenidos en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha afirmado en la madrugada de este martes que dos buques petroleros que "intentaban transitar por la peligrosa ruta sur del estrecho de Ormuz (...) se han incendiado", tras lo cual habrían sufrido "una explosión" y han tenido que detenerse.

"Dos petroleros que intentaban transitar por la peligrosa ruta sur del estrecho de Ormuz (...) se han incendiado y se han detenido debido a una explosión", ha anunciado el órgano militar en un comunicado en el que no reivindica ninguna acción ofensiva al respecto.

En la misma nota, difundida por la agencia de noticias Tasnim --vinculada a la Guardia--, el ente castrense afirma que "unidades de rescate están evacuando a las tripulaciones de estos buques de la zona".

"La Armada de la Guardia advierte una vez más a las compañías navieras que velen por la salud de sus tripulaciones y buques, que no confíen en la información falsa del Ejército estadounidense y que eviten las rutas contaminadas y peligrosas", ha advertido, apuntando a la posible presencia de minas antibuque en aguas del estratégico paso marítimo.

Al hilo, ha sostenido que, "obviamente, mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado y ni una gota de petróleo, gas o fertilizante químico podrá exportarse desde la zona".

La armada de Reino Unido informa de un buque alcanzado por un proyectil

Por su parte, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica, ha informado de "un incidente" cerca de la costa de Omán en el citado estrecho, donde un barco habría sido "alcanzado por un proyectil desconocido".

"El UKMTO ha recibido múltiples informaciones de que un buque cisterna está informando a través del canal 16 de VHF haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz", advierte el comunicado enviado por la autoridad.

Asimismo, ha situado el incidente "8 millas náuticas (14.8 kilómetros) al noreste de Limah", localidad omaní situada en el lado este de la lengua de tierra que separa los golfos Pérsico y de Omán.

Poco después, el ente ha publicado una actualización según la cual "el responsable de seguridad marítima del buque cisterna ha informado al UKMTO de que la tripulación ha abandonado el buque y se encuentra a bordo de un bote salvavidas".

"No se ha registrado ningún impacto ambiental", agrega, aunque precisa que "las autoridades están investigando"