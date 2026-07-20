Wall Street con ligera baja con atención en Irán

Los principales índices neoyorquinos empeoraron su desempeño el lunes y terminaron la jornada con pérdidas, a medida que la incertidumbre geopolítica se impuso a lo que parecía una recuperación del sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.59% a 51,841.28 unidades, el S&P 500 bajó 0.16% a 7,445.94 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.05% a 25,508.07 enteros.

Los indicadores enlazaron tres sesiones de descenso y terminaron con su puntaje más bajo de tres semanas.

La temporada de resultados del segundo trimestre cobrará impulso esta semana, con la publicación de los resultados de grandes compañías como Alphabet, Tesla e Intel, ampliando así la perspectiva sobre la salud de las empresas estadounidenses tras una semana centrada principalmente en los resultados del sector financiero.

“Todos esperan que la temporada de resultados se encienda”, dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel, quien señaló que los inversionistas podrían estar “a la expectativa” ante los resultados de sectores como la tecnología, la energía y las empresas orientadas al consumidor.

En particular, los inversionistas estarán atentos a los resultados de fabricantes de chips como Intel y Texas Instruments, después de que el índice de semiconductores de Filadelfia cerró el viernes más de 20% por debajo de su máximo histórico de finales de junio, confirmando así un movimiento hacia un mercado bajista.

Los mercados prevén un crecimiento interanual del 26% de las ganancias del S&P 500 para el segundo trimestre, por sobre la estimación previa del 23.7 por ciento.

Mientras, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudita, abriendo un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán y extendiendo la amenaza al suministro energético mundial y al comercio fuera del golfo Pérsico.

Sin embargo, un alto funcionario iraní dijo que los mediadores han presentado a Irán una propuesta para reducir la escalada bélica con Estados Unidos, que ofrece un alto al fuego de 10 días.

Tercera baja en cuatro días

Las bolsas de valores mexicanas terminaron por ceder a la incertidumbre internacional por las actualizaciones de Medio Oriente.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.77% a 66,122.78 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.69% a 1,333.03 enteros.

Los indicadores cayeron por tercera ocasión en cuatro días. Las tres sesiones de descenso comenzaron al alza.

Los portafolios están a la expectativa de la publicación, en los siguientes días, de datos como las ventas minoristas, la inflación de la primera quincena de julio y la tasa de desempleo.

Se esperan novedades sobre la tercera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).