Campeón inestable: Cruz Azul inicia otro torneo con turbulencias de localía

Después de tres años, Cruz Azul volverá a iniciar la Liga MX como local en el Estadio Banorte. Será en el Apertura 2026 a partir del 21 de julio, cuando reciba a Puebla en la Jornada 2.

Si bien la Máquina disputó tres partidos del torneo anterior (Clausura 2026) en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, no comenzaba un semestre en este inmueble como casa desde el Apertura 2023.

Pasó todo el 2024 en Ciudad de los Deportes, 2025 en el Olímpico Universitario (CU) y la primera mitad de 2026 en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.

“Cruz Azul informa a toda su afición que ha logrado un acuerdo con Grupo Ollamani para celebrar sus partidos de local en el Estadio Banorte, según las condiciones estipuladas en el contrato previamente alcanzado”, publicó el club el 17 de julio.

Días antes, la Máquina tuvo como opciones reales de casa el Estadio Corregidora de Querétaro y Ciudad de los Deportes.

Fue algo que llamó la atención por su estirpe de campeón de Liga MX, recordando que ganó la final del Clausura 2026 sobre Pumas. Fue su décima estrella y primera desde 2021.

Cruz Azul no es el único equipo de futbol campeón que no tiene estadio propio. Por increíble que parezca, instituciones de abolengo como París Saint-Germain (PSG) y AC Milan juegan en inmuebles que pertenecen al gobierno.

Sin embargo, tienen arrendamientos fijos. La Máquina, por su parte, ha deambulado en cuatro casas en los últimos dos años.

Desacuerdos

El Estadio Banorte estaba previsto para albergar a tres equipos de Liga MX después de la Copa del Mundo, es decir, en el Apertura 2026: América, Atlante y Cruz Azul.

Pero desacuerdos con Grupo Ollamani, que representa al inmueble, causaron la búsqueda de un nuevo hogar para la Máquina a días del inicio de temporada.

“La fractura se da por las nuevas reglas administrativas del estadio, ahora llamado Banorte, ya que pedían parte del porcentaje en los partidos de Cruz Azul y eso tiene que derivar en una mejor lectura de cláusulas y letras pequeñas de un contrato que ya está firmado”, explicó a El Economista, Carlos Córdova, periodista y consultor en comunicación.

“Al final, a Ollamani no le conviene perder al campeón del futbol mexicano. Otra causa es que Cruz Azul tiene como socio comercial a Bankaool y eso, por lógica, choca con Banorte”.

En sus redes oficiales, Grupo Ollamani no emitió comunicado alguno sobre su relación con Cruz Azul de cara a este torneo.

Fue la Máquina quien confirmó el acuerdo y, según trascendidos extraoficiales, el vínculo para ser local en el Estadio Banorte es hasta 2031.

En el Apertura 2026, los cementeros tienen programados los siguientes partidos como local en fase regular: Puebla (21 de julio), Atlante (1 de agosto), Atlas (22 de agosto), Santos (6 de septiembre), América (12 de septiembre), Toluca (26 de septiembre), Bravos (17 de octubre) y León (1 de noviembre).

Beneficios

Uno de los principales beneficios para Cruz Azul en el Estadio Banorte es la capacidad. Le caben 81,070 aficionados, según el sitio oficial de la Liga MX, a diferencia de los 36,681 de Ciudad de los Deportes y 34,107 de La Corregidora.

Además, el ‘Coloso de Santa Úrsula’ viene con la inercia mundialista en la que tuvo asistencia de 100% en cinco partidos, lo que se tradujo en un total de 404,120 fans.

“El Azteca es la casa histórica de Cruz Azul, que ahora recibe al campeón. No puede haber mejor noticia y más cuando ahí se jugó la Copa del Mundo. Me parece la mejor decisión”, detalla Carlos Córdova.

“En lo comercial también los sponsors siempre quieren estar ahí y hoy son más, por lo que la retribución es mayor”.

A diferencia de años anteriores, donde Cemento Cruz Azul era el único patrocinador del club (más el responsable de su indumentaria), hoy aparecen Novibet, Pirma, Cemix, Nikko, Electrolit y Bankaool, siendo este último el que choca directamente con Banorte por su giro.

La afición cruzazulina respondió con más de 116,000 asistentes al Estadio Banorte en los tres partidos que su equipo disputó como local allí en el Clausura 2026.

Pero la demanda sigue siendo contar con un estadio propio. El presidente del equipo, Víctor Velázquez, ha sostenido esa promesa desde 2024 y aún no hay respuestas tangibles.

“En estos tiempos, a Cruz Azul le cuesta tener estadio por una mala administración del pasado, en la que no se construyó un recinto. Hoy se tiene el presupuesto, pero no han encontrado los terrenos en la Ciudad de México, que es donde ahora está arraigado el equipo”, concluye el especialista.