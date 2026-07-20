Oro estable a la espera de más acontecimientos entre EU e Irán

El oro se mantuvo estable el lunes, mientras los inversionistas evaluaban la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado un repunte de los precios de la energía y ha ensombrecido las perspectivas para las tasas de interés estadounidenses.

El oro al contado bajó 0.1%, a 4,014.39 dólares por onza, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en agosto cotizaron estables en 4,019 dólares.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron 0.5% y el dólar se apreció 0.3%, lo que encareció al oro para los compradores extranjeros.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó instalaciones militares estadounidenses en todo Medio Oriente tras otra noche de bombardeos estadounidenses sobre ciudades iraníes, mientras que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

Los precios del crudo Brent se estabilizaron tras cotizar en un máximo de más de un mes, lo que avivó los temores de inflación y reforzó las apuestas a unas tasas de interés más altas durante más tiempo.

Si bien el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, las tasas de interés altas tienden a reducir su atractivo, pues no genera rendimiento.

“El aumento de los precios de la energía sigue siendo el centro de atención, ya que la nueva escalada de la tensión en Medio Oriente se suma a la preocupación de que los datos de inflación de la semana pasada, más moderados de lo esperado, puedan no ser suficientes para disuadir a la Fed de subir las tasas de interés más adelante en el año”, dijo David Meger, director de Operaciones con Metales de High Ridge Futures.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, se sumó al creciente coro de responsables de política monetaria que defienden que podría ser necesario subir las tasas de interés para frenar la inflación persistente, lo que augura un acalorado debate en la próxima reunión de la Fed y la posibilidad de votos discrepantes en el segundo encuentro de Kevin Warsh como presidente del banco central.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 2%, a 57.03 dólares por onza; el platino ganó 0.3%, a 1,596.78 dólares; y el paladio sumó 1.6%, a 1,268.24 dólares.

Cobre subió

Los precios del cobre subieron el lunes ya que la disminución de las existencias y los indicios de una fuerte demanda en China, el principal consumidor, desencadenaron una oleada de compras.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizó 0.8% al alza, a 13,633 dólares por tonelada métrica en las subastas oficiales.

Operadores señalaron que los datos, que mostraban que las importaciones chinas de cobre refinado alcanzaron en junio su máximo en nueve meses, impulsaron el optimismo respecto a este metal utilizado en los sectores energético y de la construcción. Parte del motivo del aumento de las importaciones es la disminución de la oferta nacional debido al mantenimiento de las fundiciones.

El indicador del interés de China por importar metal, la prima del cobre de Yangshan, se disparó el 17 de julio hasta alcanzar un máximo de 14 meses de 100 dólares por tonelada, según datos de la consultora Shanghai Metals Market. La prima se ha disparado 133% este año.

Por su parte, las existencias de cobre en los almacenes homologados por la LME han caído un 24% desde finales de mayo, hasta situarse en 295,275 toneladas. Los certificados cancelados —es decir, el metal destinado a la entrega—, que representan el 56%, indican que otras 166,025 toneladas están a punto de salir del sistema de la LME.

Gran parte del cobre que ha salido de la LME desde febrero del año pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó por primera vez la posibilidad de aplicar aranceles a las importaciones de este metal, se ha enviado a Estados Unidos.