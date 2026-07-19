España cobra premio económico récord en Mundiales

España impondrá un nuevo récord al cobrar el premio económico más alto en los 96 años de historia de la Copa del Mundo de la FIFA.

Después de vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, con anotación de Ferrán Torres en tiempo extra, La Roja recibirá un total de 52.5 millones de dólares.

De acuerdo con el tabulador oficial de la FIFA, actualizado en abril de 2026, el campeón de esta edición recibirá 50 millones de dólares. Los 2.5 restantes son sólo por participar.

Esto significa un hito en la historia de los Mundiales. La marca anterior correspondía a Argentina, que ganó 42 millones de dólares tras quedarse con el trofeo en Qatar 2022.

La edición 23 de la Copa del Mundo aumentó en 25% dicho premio económico, permitiendo a España colgarse esa nueva marca en cuestión de prize money.

La FIFA garantizó una bolsa de 871 millones de dólares para el Mundial 2026. La cifra inicial era de 727, según el anuncio en diciembre de 2025. Sin embargo, hubo un reajuste en abril “dado el éxito comercial del torneo”, argumentó el organismo rector de este deporte.

“La FIFA se enorgullece de estar en su posición financiera más sólida hasta la fecha, lo que nos permite ayudar a todas nuestras federaciones miembro de una manera sin precedentes”, celebró Gianni Infantino, presidente del organismo, después de dicha actualización.

La FIFA casi ha duplicado el premio económico de los campeones del mundo entre las últimas cinco ediciones. En Sudáfrica 2010, España recibió 30 millones de dólares. La cifra subió a 35 en 2014, 38 en 2018 y 42 en 2022, de acuerdo con registros oficiales.

Resto de premios

No sólo España recibió un fuerte impulso económico en Norteamérica 2026. La bolsa incrementó para todos los participantes.

Argentina, el subcampeón, fue premiado con 35.5 millones de dólares. Aunque no revalidó su título, percibió un monto cercano al de hace cuatro años.

Luego está Inglaterra, que por primera vez en su historia ganó el tercer lugar de la Copa del Mundo. Eso le representó una bolsa de 31.5 millones de dólares, mientras que Francia, que quedó en el cuarto peldaño, se quedó con 29.5.

Después están los eliminados en cuartos de final: Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza. Cada uno recibió 21.5 millones de dólares.

En cuanto a los que no pasaron de octavos, como la Selección Mexicana, el premio fue de 17.5 millones de dólares. En ese rango también estuvieron Paraguay, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Egipto y Colombia.

Este Mundial tuvo una ronda inédita, que fueron los dieciseisavos de final. Los que cayeron en esa etapa recibieron 13.5 millones de dólares: Alemania, Suecia, Sudáfrica, Países Bajos, Croacia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Senegal, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Australia, Argelia y Ghana.

Finalmente vienen todos los eliminados en fase de grupos, cuya bolsa fue de 12.5 millones de dólares. Esa lista la integran Corea del Sur, Chequia, Qatar, Escocia, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Irán, Nueva Zelanda, Uruguay, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.

En retrospectiva, los eliminados en fase de grupos del Mundial 2022 recibieron 9 millones de dólares, siendo el rango más bajo del premio económico anterior.

Esta fue la primera Copa del Mundo con 48 participantes y, de acuerdo con la FIFA, eso motivó diversos patrocinios y movimientos comerciales que permitieron una bolsa económica más alta.

Equipos que fueron tercer lugar del Mundial más de una vez:

Alemania – 1934, 1970, 2006 y 2010

Brasil – 1938 y 1978

Suecia – 1950 y 1994

Francia – 1958 y 1986

Polonia – 1974 y 1982

Croacia – 1998 y 2022