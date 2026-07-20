Analistas recortan su estimado para BMV y BIVA al cierre de 2026: AMIB

Los analistas de casas de Bolsa y firmas de análisis financiero con operaciones en México recortaron su perspectiva para el desempeño este año del índice bursátil S&P/BMV IPC y ligeramente para el FTSE-BIVA.

El estimado para el nivel del índice de la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de 2026 pasó de 72,601 unidades en junio a 72,046 puntos en julio de 2026, de acuerdo con el sondeo de sentimiento del mercado de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

El pronóstico del promedio de analistas encuestados para el indicador de la Bolsa Institucional de Valores bajó de 1,443 hasta 1,441 unidades.

El nivel previsto para el S&P/BMV IPC se ubicó 9% por arriba del cierre del 20 de julio, mientras que para el FTSE-BIVA la estimación está 6.9% por arriba de su nivel actual.

Los analistas consultados dijeron en su mayoría (53.3%) que están dispuestos a aumentar su exposición al mercado accionario nacional, seguido de quienes están dispuestos a mantener de manera neutral su exposición (40%) y finalmente quedaron quienes prefieren reducirla (6.7%).

En el sondeo de junio, los analistas de casas de Bolsa y bancos habían aumentado su perspectiva para el desempeño este año del S&P/BMV IPC y lo recortaron ligeramente para el FTSE-BIVA. El estimado para el índice de la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de 2026 pasó de 72,354 unidades en mayo a 72,601 puntos en junio, de acuerdo con el sondeo.

Por su parte, el pronóstico del promedio de analistas encuestados para el indicador de la Bolsa Institucional de Valores bajó de 1,444 hasta 1,443 unidades. El nivel previsto para el S&P/BMV IPC se ubicó 6.8% arriba del cierre del 12 de junio, mientras que para el FTSE-BIVA la estimación se posicionó 5.5% arriba de su más reciente nivel.

Crecen los fondos

Según la propia AMIB, al término del primer semestre de este año los activos netos administrados por los fondos de inversión crecieron cerca de 12.46%, principalmente por el financiamiento de las empresas a través del mercado de deuda.

Los activos totales bajo la administración de los fondos de inversión respecto al mismo periodo del 2025 pasaron de 4.6 billones de pesos a 5.2 billones de pesos.