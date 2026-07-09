Conoce 8 destinos internacionales que estrellas del futbol han popularizado

Enmedio de una Copa Mundial del futbol donde estrellas como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal , están destacando por su habilidades en la cancha conocer sus lugares de origen es una de las rutas que los turistas amantes del futbol también buscan realizar durante sus vacaciones.

El mapa del talento élite del balompié de los últimos años se divide principalmente en los siguientes países:

Potencias

1. Marruecos. Es un país donde se mezcla la cultura árabe, bereber y africana con una pasión desbordante por el fútbol. Si un turista visita Marruecos, hay paradas obligatorias que combinan ciudades históricas, paisajes del desierto y, por supuesto, templos del fútbol que están listos para el Mundial 2030. Marrakech, es la ciudad más visitada por su vibrante Plaza Jemaa el-Fna, sus laberínticos zocos y los hermosos jardines. Achraf Hakimi es su futbolista más reconocido si bien es de nacimiento español, decidió representar a la selección de Marruecos por el fuerte vínculo cultural y familiar con la tierra de sus padres, convirtiéndose en uno de los grandes líderes históricos de Los Leones del Atlas.

Morocco, Atlas Mountains.Shutterstock

2. España. Quien visita este país puede pasar de playas mediterráneas a montañas verdes, y de palacios árabes medievales a catedrales futuristas. Su turismo es muy diverso y multicultural. Madrid y Barcelona son las ciudades más visitadas y quienes han visto el nacimiento de grandes figuras del futbol como Lamine Yamal que nació en Esplugues de Llobregat, un municipio perteneciente a la provincia de Barcelona o Pedri originario de Tegueste, una localidad situada en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.

Barcelona, EspañaSven Hansche

3. Portugal. Cuando se habla de Portugal, el nombre de Cristiano Ronaldo es una referencia importante, él nació en Funchal, la capital de la isla de Madeira. Pero eso no es todo, este país se ha convertido en uno de los destinos más populares de Europa gracias a la combinación de su historia marítima, precios accesibles, gastronomía y paisajes costeros impresionantes. La capital portuguesa es famosa por sus siete colinas, sus tranvías antiguos de color amarillo y sus fachadas cubiertas de azulejos y en los próximos años estará más visible debido a que en el 2030 será una de las sedes del próximo mundial de futbol.

Madeira island Funchal, PortugalShutterstock

4. Francia. Además de la visita obligada a la torre Eiffel y conocer sus estadios de primer nivel, Francia es el país con la mayor cantera de talento de élite en la actualidad. De aquí provienen estrellas mundiales como Kylian Mbappé, que nació en Bondy, un suburbio situado a unos 11 kilómetros del centro de París.

Paris, FranceShutterstock

5. Inglaterra. Combina una rica historia de realeza, castillos medievales y pueblos de cuento con metrópolis modernas y una vibrante cultura pop. Para los amantes del balompié una ciudad imperdible es Mánchester quien se ha reconvertido en un centro de arte urbano, música y futbol. La Premier League ha impulsado el desarrollo de cracks mundiales de la talla de Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice.

London, England.Shutterstock

6. Noruega. Es uno de los destinos naturales más espectaculares del planeta. Viajar aquí es sinónimo de paisajes monumentales, aire puro, lagos cristalinos y una profunda cultura vikinga combinada con un diseño moderno y sostenible. Su futbolista estrella es Erling Haaland, aunque juega para la selección de Noruega y se crió allí desde los tres años, nació en territorio inglés debido a que su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, jugaba en ese momento para el club Leeds United de la Premier League. Por esta razón, el delantero tenía la opción de representar a Inglaterra, pero siempre tuvo claro que quería jugar para el país de sus padres.

NoruegaShutterstock

7. Brasil. Famoso en todo el mundo por su alegría contagiante, el carnaval, la samba, playas paradisíacas y algunas de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Para un turista, los destinos imprescindibles combinan paisajes urbanos icónicos con una biodiversidad salvaje única. Brasil, es un país que ha dado al mundo grandes futbolistas y además cinco veces campeón del mundo. Su fábrica de talento nunca se detiene. Si bien Pelé es una de sus figuras más grandes, Vinícius Júnior, originario de Rio de Janeiro y Neymar Jr de São Paulo, son actualmente unas de sus estrellas más grandes.

Rio de Janeiro, BrasilShutterstock

8. Argentina. Destaca por sus contrastes geográficos radicales. En un mismo viaje puedes recorrer una de las metrópolis más culturales de América Latina, adentrarte en la selva tropical, recorrer viñedos al pie de los Andes o explorar los glaciares del fin del mundo.

BUENOS AIRES, ARGENTINAShutterstock

Actualmente cuenta con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, Lionel Messi nacido en Rosario, una importante ciudad portuaria ubicada en la provincia de Santa Fe, en donde tiene su propio museo. Hablar de Argentina también es hablar de Diego Armando Maradona quien también cuenta con su propio museo la Casa de D10S.