¿Primera vez en Suiza? La clave para viajar de forma inteligente está en la planeación

Viajar a Suiza es sumergirse en un escenario de postal donde los Alpes, los lagos cristalinos y las ciudades medievales se combinan a la perfección, por lo que planificar un viaje a este rincón europeo es emocionante, pero requiere buena organización.

Suiza cuenta con destinos que parecen sacados directamente de una película, pero que también pueden sentirse un poco intimidantes cuando empiezas a planear el viaje: trenes, francos suizos, cambios de clima, pases de transporte, horarios exactos y nombres que parecen imposibles de pronunciar.

Si bien este país tiene fama de ser perfecto, organizado y fotogénico, la buena noticia es que también puede ser mucho más fácil de recorrer de lo que imaginas. Por lo que si es tu primera vez, Interlaken es uno de los mejores lugares para comenzar.

Interlaken

Ubicada en el corazón del Oberland Bernés, entre el Lago de Thun y el Lago de Brienz, Interlaken es la puerta de entrada ideal a la Suiza que todos imaginamos: lagos turquesa, montañas nevadas, trenes panorámicos, pueblos alpinos y experiencias que van desde caminatas tranquilas hasta aventuras a gran altitud.

Desde aquí puedes llegar fácilmente a Grindelwald, Lauterbrunnen, Wengen, Mürren y Jungfraujoch – Top of Europe, uno de los destinos más icónicos del país. Pero Interlaken es mucho más que una base conveniente: con sus vistas junto al lago, su ambiente animado, restaurantes, tiendas y paisajes de montaña, también es un destino que invita a bajar el ritmo y disfrutarlo sin prisa.

SuizaCortesía

Para los viajeros mexicanos, la opción más práctica suele ser volar a Zúrich o Ginebra y continuar hacia Interlaken en tren. En Suiza, el tren no es un plan alternativo: es parte de la experiencia. Las estaciones están perfectamente conectadas, los horarios son precisos y los paisajes hacen que incluso los transbordos se sientan como el primer highlight del viaje.

Interlaken tiene dos estaciones principales: Interlaken West, ideal para alojarte y caminar por el centro, e Interlaken Ost, la estación clave para dirigirte hacia las montañas y los pueblos alpinos de la región.

Una de las primeras preguntas al planear el viaje es si conviene comprar boletos individuales o un pase de tren. La respuesta depende de tu ruta. Para Interlaken y la región de Jungfrau, el Jungfrau Travel Pass es una de las mejores opciones, especialmente si quieres visitar lugares como Grindelwald-First o Jungfraujoch – Top of Europe.

Aufgenommen im Juni 2024. ©David Birricortesía

El mejor consejo es sencillo: arma primero tu itinerario día por día, suma los trayectos principales y después compara. En Suiza, una buena planeación puede hacer una gran diferencia en tu presupuesto.

La moneda local es el franco suizo, identificado como CHF, y aunque algunas zonas turísticas pueden aceptar euros, lo mejor es pagar en la moneda local. Las tarjetas de crédito y débito se aceptan ampliamente, pero siempre resulta útil llevar algo de efectivo para compras pequeñas, baños públicos, lockers o lugares más locales. Un tip básico para los viajeros mexicanos: cuando la terminal de pago pregunte si quieres pagar en pesos o en la moneda local, elige francos suizos, ya que el tipo de cambio suele ser más conveniente.

La clave para viajar de forma inteligente está en saber dónde vale la pena invertir y dónde puedes ahorrar sin sacrificar la experiencia. Invierte en los grandes musts: una excursión a la montaña, un tren panorámico, una visita a Jungfraujoch – Top of Europe, una actividad de aventura o un paseo en barco por los lagos.

SuizaCortesía

Ahorra en los detalles que no definirán el viaje: compra snacks en el supermercado, reserva tu alojamiento con anticipación y elige estratégicamente tus pases de transporte. ¿Alguna vez has probado agua directamente de la montaña? Lleva una botella reutilizable y rellénala durante el camino con el agua de la llave, ya que es potable y proviene directamente de manantiales y fuentes de los Alpes.

En Interlaken, caminar junto al lago, explorar un pueblo alpino o simplemente sentarte a contemplar las montañas puede sentirse igual de lujoso, incluso sin pagar una entrada.