Rumbo al 2026: Tácticas financieras para navegar en un ciclo monetario restrictivo

El mercado mexicano llegará a 2026 con tasas aún restrictivas, menor impulso global y un peso expuesto a episodios de volatilidad.

Para Mario Sánchez, subdirector de Análisis de Portafolios de Grupo Financiero B×+, la respuesta no es salir del mercado, sino ajustar la estrategia de fondos. B×+ espera que la Reserva Federal de Estados Unidos aplique dos recortes más en 2026, para llevar la tasa de referencia a un rango de 3 a 3.25 por ciento.

En México, prevé sólo un recorte adicional de 25 puntos base en la reunión de Banxico del 18 de diciembre y luego una pausa en 2026. En este contexto, los fondos de deuda mantienen potencial, aunque con retornos más moderados frente a 2025.

En renta variable, Sánchez reconoce que las alzas recientes en México y Estados Unidos limitan parte del potencial, sobre todo en emisoras tecnológicas. Sin embargo, mejores guías de crecimiento, menores tasas de largo plazo y ganancias de productividad asociadas a la inteligencia artificial podrían mejorar las valuaciones.

Aun así, advierte, la renta variable debe integrarse en porcentajes prudentes, como componente estructural de las carteras de largo plazo.

Al elegir un fondo, el especialista recomienda empezar por la “naturaleza” del vehículo: reglas, objetivos y régimen de inversión, información disponible en el Prospecto al Público Inversionista.

Luego, evaluar riesgo y rendimiento: entender que, en el largo plazo, mayores riesgos pueden asociarse a mayores retornos, pero con mayor volatilidad intermedia.

“Los rendimientos históricos sirven solo como guía frente al benchmark; no son garantía de resultados futuros y así lo establece la regulación”.

Otro punto clave son costos y liquidez. Comisiones de administración, distribución y posibles cargos de entrada o salida reducen el rendimiento efectivo; por ello deben revisarse antes de invertir.

También es indispensable conocer los plazos de disponibilidad: hay fondos con liquidez diaria y otros con ventanas de 24, 48 o 72 horas, o incluso mayores, explicó. Entre los errores más frecuentes, Sánchez identifica invertir por recomendación de conocidos, sin revisar si el fondo corresponde al perfil del cliente, y no alinear objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo.

En su opinión, la tolerancia al riesgo no depende de la edad, sino de cuánto puede soportar cada persona ver minusvalías sin abandonar la estrategia.De cara a 2026, el directivo insiste en dos mensajes.

Para cualquier perfil, la diversificación entre deuda, renta variable y distintos mercados debe ser la regla. Para los jóvenes, el llamado es aprovechar el interés compuesto y complementar desde hoy el ahorro obligatorio en Afore con fondos y planes de retiro que ofrezcan beneficios fiscales y portafolios acordes a su horizonte.