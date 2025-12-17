Conavi anuncia sorteos para otorgar viviendas del Bienestar

Como parte de la fase operativa del programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) iniciaron los primeros sorteos para la asignación de casas dirigidas a familias no derechohabientes.

En esta primera etapa se realizan 154 sorteos en 147 municipios de 30 estados del país, con el objetivo de asignar 31,934 viviendas entre el 16 y 17 de diciembre.

El programa forma parte de la política habitacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como meta la construcción de 1 millón 800,000 viviendas a lo largo del sexenio, de los cuales 500,000 corresponden a la Conavi.

Desde Chignahuapan, Puebla, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que con estos sorteos se seleccionará a las primeras personas beneficiadas, de un universo de 161,000 registros que se recibieron en la Conavi.

“Este sorteo es sin duda un método histórico, la verdad estoy muy contenta y emocionada por este arranque de estos sorteos que se realizarán a nivel nacional, vamos a seleccionar a las primeras personas beneficiarias del programa de Vivienda para el Bienestar”, expresó la secretaria durante un enlace en vivo a la Mañanera del Pueblo.

Primeras asignaciones

En su intervención, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez, detalló que en el municipio de Chignahuapan se registraron 444 familias interesadas en acceder a una vivienda. El primer folio ganador correspondió al número 2501068964.

Actualmente, en esta demarcación se construyen 256 viviendas, de las cuales 51 corresponden a departamentos en renta destinados a jóvenes, 66 viviendas de asignación directa para personas adultas mayores y 139 viviendas que se otorgarán mediante sorteo.

“Este sorteo se hace a través de una tómbola de la que se saca un número de registro de la familia beneficiada, este proceso es supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación, y un notario público para dotar de transparencia y legalidad al proceso”, comentó el funcionario.

Las autoridades advirtieron que el programa de Vivienda para el Bienestar opera de manera directa, sin intermediarios ni gestores. Para ampliar la información sobre el mismo y los procesos de registro, se habilitó el sitio oficial: viviendabienestar.gob.mx.

Cabe recordar que entre los criterios de elegibilidad establecidos para la vivienda del Bienestar se encuentran: