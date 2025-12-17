La CFE anuncia inversión de 80,000 millones de pesos en generación y transmisión eléctrica

El gobierno federal informó sobre una cartera de inversiones públicas y privadas para fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizar el control del Estado sobre al menos 54% de la generación y acelerar la transición energética con nuevos proyectos de energía limpia.

Durante la presentación de los avances, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que la empresa productiva del Estado impulsará cinco proyectos prioritarios de generación firme, principalmente de ciclo combinado, que aportarán cerca de 3,000 megawatts (MW) de capacidad adicional, con una inversión estimada de 4,328 millones de dólares, equivalentes a más de 80,000 millones de pesos.

Entre los proyectos destacados se encuentra el inicio del desarrollo de la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos II, en Tula, Hidalgo, considerada la primera central de esta administración, así como las plantas de Salamanca, Altamira y Mazatlán, que están en etapa de ingeniería para arrancar obras en el corto plazo. Estas centrales forman parte del proceso de reconversión energética y descarbonización impulsado por el gobierno federal.

Calleja Alor subrayó que varios de estos proyectos se construirán dentro de instalaciones ya existentes de la CFE, lo que permitirá aprovechar infraestructura instalada, reducir tiempos, costos y riesgos técnicos, y acelerar su entrada en operación.

Puerto Peñasco y expansión solar

En materia de energías limpias, la directora de la CFE destacó la continuidad del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco, Sonora, cuyas fases 3 y 4 aportarán 580 MW adicionales, con una inversión aproximada de 710 millones de dólares. La fase 3 iniciará su construcción la próxima semana, mientras que la fase 4 arrancará en febrero de 2026.

Se explicó que con la conclusión de todas sus etapas, Puerto Peñasco se convertirá en el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, con 1,000 MW de capacidad, suficiente para abastecer de energía limpia a una ciudad del tamaño de Guadalajara o Mérida y evitar la emisión de más de un millón de toneladas de CO₂ al año.

Asimismo, se anunciaron dos nuevos proyectos fotovoltaicos en Coahuila —Carbón II y Río Escondido— que sumarán 556 MW, con una inversión cercana a 826 millones de dólares, así como otros tres proyectos limpios (dos solares y uno eólico) en Durango, Quintana Roo y Guanajuato, actualmente en evaluación.

En el rubro de transmisión, la CFE ejecutará 66 proyectos prioritarios entre 2025 y 2026 para eliminar cuellos de botella, reforzar la red y acompañar el crecimiento industrial y urbano del país. De estos, 22 proyectos se concursarán en el último trimestre de 2025 y 44 más a lo largo de 2026, con calendarios definidos y seguimiento puntual.

Inversión privada y planeación vinculante

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que la convocatoria emitida en octubre para proyectos privados de generación tuvo una respuesta de cerca de 98 propuestas, de las cuales 20 proyectos fueron seleccionados tras un proceso técnico y financiero riguroso.

Estos proyectos —15 fotovoltaicos y cinco eólicos— aportarán 3,320 MW de nueva capacidad, más 1,488 MW de almacenamiento, con una inversión estimada de 4,752 millones de dólares, alrededor de 90,000 millones de pesos. Se desarrollarán en 11 estados, entre ellos Campeche, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro.

González explicó que, gracias a la nueva planeación vinculante, el Estado recuperó la rectoría del sector eléctrico, permitiendo acelerar permisos sin sacrificar rigor técnico y alineando las inversiones con criterios de confiabilidad, justicia energética y transición energética. La mayoría de estos proyectos entrará en operación entre 2027 y 2028.