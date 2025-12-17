Bolsa mexicana avanza levemente tras una jornada de fuertes descensos

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias moderadas la mañana de este miércoles. Después de una fuerte caída en la sesión de ayer, encadenando dos desde máximos históricos, los índices avanzan, con las acciones de BanBajío liderando las alzas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, gana 0.17% a 63,340.21 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.10% a 1,254.03 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las accione de Banco del Bajío lideran las ganancias, con 2.54% más a 48.49 pesos, seguidos por los de Gruma, dedicada a producir tortillas y harina de maíz, con 1.69% más a 314.72 pesos.

El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes 1.70%, a 63,230.87 puntos, en su segunda sesión de pérdidas luego de haber alcanzado niveles máximos históricos. Sin datos relevantes por conocer, el mercado espera el anuncio del Banxico de mañana.