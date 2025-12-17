Ciudad de México apuesta por reciclar asfalto con nueva planta

La economía circular avanza en la infraestructura urbana de la Ciudad de México con un proyecto clave: una nueva planta de asfalto en el Bordo de Xochiaca. La instalación podrá procesar hasta 350 toneladas por hora y reciclar entre 40 y 50% del asfalto en vialidades secundarias, lo que reforzaría la reducción de costos, emisiones y presión sobre los recursos naturales.

Actualmente, la Productora de Mezclas Asfálticas (organismo dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios) opera con dos plantas y genera 85% del asfalto que requiere la capital (1 millón de toneladas).

Su planta principal cuenta con una capacidad nominal de 450 toneladas por hora y produce en promedio entre 700,000 y 750,000 toneladas anuales, según Reyes Martínez Cordero, director general de la Productora conocida como Planta de Asfalto.

“Es un órgano dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, pero maneja su propio presupuesto, lo que brinda mayor facilidad para la operación de materias primas. Nos permite trabajar más libremente, pero de la mano de la Secretaría, que usa 60% del total de la producción, 3% es para particulares y el resto lo usan las alcaldías”, comentó Martínez.

El director subrayó que la Productora es clave para la movilidad y el mantenimiento urbano, por lo que su funcionamiento eficiente ha despertado interés en otras entidades del país, que analizan la instalación de plantas similares.

“Sin la planta, se enfrentarían serios problemas logísticos, especialmente por los largos tiempos de traslado desde el Estado de México y por la intermitencia en la disponibilidad de materia prima”, añadió.

Economía circular en el asfalto

Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), apuntó que la producción de mezclas asfálticas atraviesa una transformación técnica y ambiental. Entre los avances más relevantes se encuentra el uso de materiales recuperados de pavimentos ya utilizados, conocidos como RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).

El ingeniero destacó que esta práctica integra “un nuevo ciclo productivo, disminuyendo la extracción de agregados naturales, reduciendo emisiones asociadas al transporte de materiales y extendiendo el valor de los recursos utilizados”.

El uso de pavimentos recuperados ocupa un lugar central en el plan urbano de la Ciudad de México. Del 2018 a la fecha, la Productora ha producido 1 millón 240,000 toneladas de mezcla con RAP.

El objetivo consiste en utilizar todo el material recuperado y evitar su almacenamiento o desecho, ante un volumen estimado superior a 10 millones de metros cúbicos de asfalto retirado.

No obstante, el aprovechamiento total requiere estudios y pruebas específicas, ya que un mayor contenido de RAP incrementa la rigidez de las mezclas. La ciudad emplea entre 10 y 20% de RAP en mezclas, además aplica programas de bacheo de emergencia y carpetas de mantenimiento de la red primaria con RAP.

El proyecto del Bordo de Xochiaca buscaría consolidar esta visión urbana de sostenibilidad no solo con asfalto reciclado, sino con otro tipo de materiales que pueden ser recuperados, como el hule de llantas.

“La intención es que se ponga una trituradora de llantas en el Bordo, ya hay un área pensada para un parque de economía circular. Ahí se recicla material de construcción, el fresado, y ahora vamos con el hule de llanta”, añadió Martínez.