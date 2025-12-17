Sheinbaum critica bloqueo y posible intervención de EU a Venezuela: "Daña a los pueblos", asegura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este miércoles el bloqueo total de los barcos petroleros que declaró en la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump, en contra de Venezuela, luego de acusar el robo de activos estadounidenses.

La primera mandataria mexicana descartó la posibilidad de una intervención extranjera encabezada por Estados Unidos en Venezuela, “esperemos no pase a mayores, hay que leer el comunicado que hace el presidente Trump”, dijo desde Palacio Nacional.

En su habitual conferencia la “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum Pardo hizo un llamado para que los mexicanos que residen en Norteamérica se mantengan informados por medio de las embajadas y reiteró que su Gobierno"busca cualquier relación pacífica”.

“El bloqueo es contra los pueblos, más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno, un bloqueo daña a los pueblos”, declaró sobre la amenaza estadounidense.

En caso de una intervención: Sheinbaum fija postura de México

Al ser cuestionada sobre una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. "No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar, porque no hay una intervención, y que haya una solución pacífica a cualquier controversias", respondió Sheinbaum esta mañana.

Precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación permanente con la representación diplomática en Venezuela. Detalló que el canciller Juan Ramón de la Fuente -en recuperación tras una intervención médica- continúa apoyando a distancia, mientras que el subsecretario Roberto Velasco coordina directamente los trabajos con la Embajada de México en el país sudamericano .

“Que se acerquen a la embajada, el canciller Juan Ramón de la Fuente está de manera cercana atendiendo la situación. Estamos en contacto con nuestra embajada”, concluyó

Poco más temprano, la presidenta hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga en la búsqueda de acuerdos y paz entre Venezuela y Estados Unidos y se evite un “derramamiento de sangre”.

“Un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición”, señaló.

La mandataria detalló que actualmente en Venezuela, hay 430 residentes mexicanos y 20 visitantes.