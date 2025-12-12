Disciplina y diversificación la clave en las primeras inversiones

En un entorno de tasas estructuralmente más altas y mayor volatilidad, nuestra tesis se basa en combinar prudencia con flexibilidad.

Para 2025–2026 vemos valor en instrumentos en deuda gubernamental de corta y larga duración que para lograr un mayor rendimiento con menor volatilidad, pero también en deuda corporativa calificada para un ciclo denegocios que se reactiva dado el ciclo de recortes en tasas, así lo consideró Jenny Ramírez, directora de Transformación Digital Inversiones Banamex.

El otro eje es la diversificación

Banamex impulsa estrategias que mezclan distintas clases de activos para suavizar la volatilidad y aprovechar oportunidades de crecimiento. La clave, señaló Ramírez, es que cada portafolio responda al perfil del cliente.

A través de la app, los usuarios realizan un proceso de perfilamiento digital que define su tolerancia al riesgo, horizonte y objetivos, y a partir de ahí reciben una propuesta de fondos acorde. Dijo que la alianza con BlackRock es parte central de esa oferta.

“Desde la aplicación móvil, el cliente puede acceder, con pocos clics, a estrategias globales, temáticas y sostenibles administradas por el mayor manejador de activos del mundo. Entre ellas se encuentran fondos ESG en moneda extranjera, vehículos ligados a megatendencias y soluciones de ingreso en deuda internacional para perfiles que buscan flujo constante”.

Inversiones

Dijo que el reto no está en elegir productos, sino en cambiar conductas. Entre los errores más frecuentes identifica tres: salir de los fondos en episodios de caída, perseguir rendimientos pasados y concentrar todo en un solo tipo de activo.

“La recomendación es dejar que la estrategia madure, entender el riesgo real de cada fondo y diversificar para compensar los periodos de mayor volatilidad”.

Consideró que la educación financiera se vuelve parte del modelo digital, explican conceptos de riesgo, plazos y diversificación en lenguaje sencillo y se ofrecen herramientas para fomentar una visión de largo plazo, como recordatorios y simuladores.

Con miras a 2026, la institución quiere que más clientes vean a los fondos como vehículo principal de ahorro. Por eso integran contenidos sobre sustentabilidad, portafolios globales y uso práctico de fondos etiquetados ESG, que permiten diversificar más allá del mercado local sin asumir riesgos desproporcionados frente a su perfil.

Para quienes inician con poco capital, la ruta básica combina un fondo moderado que mezcle renta fija y variable global con aportaciones periódicas, aunque sean montos pequeños, aprovechando funciones como operaciones favoritas y asignaciones directas desde la nómina, concluyó.