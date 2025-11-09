México reafirma su compromiso con el diálogo y la cooperación en la IV Cumbre CELAC-UE

Este domingo dio inicio la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia, con la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la ceremonia de inauguración, el secretario de Relaciones Exteriores reiteró que México privilegia el diálogo como vía para la paz y la colaboración interregional, en beneficio de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa.

La asistencia del canciller De la Fuente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), responde al interés del gobierno mexicano por fortalecer la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia estratégica de la relación con la Unión Europea como socio extrarregional.

En el marco de la cumbre, De la Fuente sostuvo un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los mecanismos regionales de cooperación y promover iniciativas conjuntas para consolidar la paz y el desarrollo sostenible en la región.

La Cumbre CELAC-UE, establecida en 2013, reúne a los 60 Estados de ambas regiones con el propósito de impulsar una agenda global compartida, basada en la cooperación, la inclusión y el respeto mutuo.