Marco Rubio: Como nunca, la lucha anticrimen

Aunque el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que “aunque falta mucho por hacer, el Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”.

Al mismo tiempo, en una entrevista publicada en el New York Times, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch explicó el método de trabajo a que se refirió el funcionario estadunidense-

“Tener casos aislados, sólo de personas aisladas, por más importantes que sean en una estructura criminal no cambia nada. Nosotros lo que estamos haciendo es que pegamos en una estructura criminal abajo, en medio y arriba. En todo”.

Ley esposa

La impugnada ley esposa de San Luis Potosí, llamada así porque la impulsó el Gobernador Ricardo Gallardo para imponer a su cónyuge, la senadora Ruth Silva González candidata del Partido Verde a la gubernatura del Estado.

Este ejemplo descarado de nepotismo de un aliado de Morena no es único, la aplican a nivel estatal los gobernadores de Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero y otras entidades gobernadas por la alianza de Morena con el Partido Verde y el PT, más quién sabe cuántos presidentes municipales y legisladores federales.

Es probable que el Gobierno y su partido, en algunos casos, se verán forzados a que tolerar el reto a la política oficial de combatir el nepotismo. Después de todo, en Morena son tiempos de campaña, tiempos de sumar.

Fondos de retiro, la gran tentación

Desde el sexenio pasado para un sector de la IV-T han sido gran tentación los recursos de los fondos de retiro de los trabajadores acumulados en la Consar y no es para menos, pues suman 1.120 billones de pesos.

Por ahora, la ley obliga a la Consar a invertir en bonos gubernamentales, sistema que en los hechos es el financiamiento de los gastos del Gobierno de la República con el pago de tasas de interés razonables.

Lo cual tiene como resultado de que, gracias a esas tasas de interés sea rentable para los fondos de retiro financiar el gasto del Gobierno y se acumulen las

ganancias, pero preocupa que el Gobierno, presionado por las necesidades del pozo sin fondo de los distributivos programas sociales en algún momento ceda a la tentación.

NOTAS EN REMOLINO

Durante su gira de fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró en Querétaro una planta de generación eléctrica de ciclo combinado con la cual avanza el programa para que al final del sexenio alcance la CFE la meta de generar 6 mil megawats para apuntalar el desarrollo del país ... El INE impuso a la dirigencia de Morena una multa de 5 millones 851 mil pesos por que comprobó que en la campaña por afiliar 10 millones de militantes hay evidencia de que “muchas afiliaciones no fueron voluntarias”. París bien vale una misa, dice el Secretario de Organización Andrés Manuel López Beltrán ... Sören Aaybe Kierkegaard deja esta reflexión: “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante” ...