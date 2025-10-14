Canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con Marco Rubio en Washington

El encuentro dará seguimiento a los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos tras la visita del funcionario estadounidense a la capital mexicana

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunirá mañana en Washington, D. C., con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, como parte del seguimiento a los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Cancillería mexicana, el encuentro forma parte de los mecanismos bilaterales establecidos durante la visita que Rubio realizó a México el mes pasado, en la que ambos gobiernos ratificaron su compromiso de fortalecer la colaboración en materia económica, migratoria y de seguridad fronteriza.

Se espera que los funcionarios afinen los preparativos para la próxima reunión del Diálogo de Alto Nivel, prevista para finales de año.

El encuentro se enmarca en una etapa de intensa interlocución entre ambos países, tras el cambio de administración en Washington y la revisión de los principales acuerdos de cooperación.