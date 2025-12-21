Frente frío y canales de baja presión traerán lluvias a México del 22 al 25 de diciembre

El inicio de la semana estará marcado por lluvias de moderadas a muy fuertes en amplias zonas del país, así como por vientos intensos, ambiente frío durante las madrugadas y temperaturas elevadas en regiones del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 22 de diciembre, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán chubascos y lluvias fuertes, con precipitaciones puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca. En la Península de Yucatán también se esperan lluvias significativas.

Aunque el frente frío número 23 comenzará a perder fuerza y se disipará durante el lunes, todavía provocará rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en el noreste, mientras que en el istmo y golfo de Tehuantepec persistirá el evento de Norte, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, además de oleaje elevado.

Durante las madrugadas del lunes y martes, continuará el ambiente frío a muy frío en estados del norte y centro del país. Se prevén heladas con temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que regiones montañosas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Sonora podrían registrar temperaturas cercanas a los cero grados.

Lluvias persistentes y viento fuerte hacia mitad de semana

Para el martes 23 y miércoles 24 de diciembre, el SMN advierte que los canales de baja presión seguirán activos, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, especialmente en Quintana Roo, así como en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En paralelo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país ocasionarán lluvias fuertes en Baja California, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en esa región y en el golfo de California.

A pesar de las precipitaciones, una circulación anticiclónica favorecerá condiciones estables y sin lluvia en gran parte del norte y occidente, con ascenso de las temperaturas vespertinas. En zonas costeras del Pacífico, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Navidad con lluvias en el sureste y frío nocturno en el centro

Para el jueves 25 de diciembre, persistirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste, incluyendo Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en el centro del país, incluida la Ciudad de México.

El evento de Norte continuará afectando al istmo de Tehuantepec, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, mientras que el oleaje elevado seguirá presente en costas del sur y del Caribe mexicano.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, generar encharcamientos en zonas bajas, y que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.