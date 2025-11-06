Lula: Brasil, el más importante de la Celac

Belém, Brasil. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará a Colombia para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, en muestra de “solidaridad” con Venezuela, informó el canciller Mauro Vieira.

La reunión se celebrará el domingo y lunes próximos en Santa Marta, en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump con el argumento de combatir el narcotráfico en aguas internacionales.

En entrevista con agencias internacionales el pasado martes, Lula subrayó la importancia de su asistencia al señalar que “Brasil es el país más importante de la Celac, y si no voy, sería una situación desagradable”, pese a su apretada agenda por la cumbre climática COP30 en Belém.

Rechaza incursión de EU

El mandatario reiteró su postura de que América Latina y, en especial, América del Sur, deben ser una región de paz y cooperación, y rechazó una eventual incursión terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Los problemas políticos no se resuelven con armas, sino mediante el diálogo. EU podría intentar ayudar a los países en lugar de intentar dispararles”, afirmó Lula, quien además se ofreció a mediar en el conflicto.