México logrará una buena revisión del T-MEC con EU y Canadá: SRE

“No, no se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del Tratado con Estados Unidos y con Canadá", afirmó Juan Ramón de la Fuente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En su comparecencia ante la Cámara Alta para analizar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, el secretario de Relaciones Exteriores informó que para asegurar una posición mexicana integral ante la inminente revisión del T-MEC el próximo año, la dependencia a su cargo trabaja de manera estrecha con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y otras dependencias.

“Mantenemos los diálogos que son necesarios para ir creando las condiciones que nos permitan avanzar al respecto".

En respuesta a cuestionamientos de los senadores panistas Juan Antonio Martín del Campo y Francisco Ramírez Acuña, así como de Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario del PRI, De la Fuente dijo que, “además, me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es, a todas luces benéfico para los tres países".

Ramírez Acuña aseguró que “muchos tenemos hoy la necesidad y la vemos como urgencia de que la señora Presidenta de la República ya se entreviste de manera personal con el presidente (Donald) Trump, para poder poner en claro no solamente todos los requisitos que hoy se requieren para nuestros tratados y acuerdos, sino para poner en alto lo que desde México se está tramitando".

Para el PRI, dijo Añorve, la política exterior no se improvisa, sino planifica, negocia y mide; “así nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy T-MEC, un acuerdo comercial verdaderamente histórico, producto de la visión de futuro de gobiernos del PRI que han hecho de México el socio comercial número uno de Estados Unidos".

Resultado del tratado comercial trilateral, dijo, “tan sólo en 2024, 505,000 millones de dólares en exportaciones mexicanas cruzaron la frontera".

“Hoy es diferente y este gobierno opera, y puntualmente lo digo, a salto de crisis. Hay ausencia de dirección…. Estados Unidos ganó el panel del maíz biotecnológico, mala señal rumbo a la revisión del T-MEC en el 2026", auguró el guerrerense.

De la Fuente reiteró que se entrará en un proceso de revisión que en cierta forma está ya dando sus pasos iniciales con las consultas públicas.

“Debo decirles que trabajamos muy estrechamente con la Secretaría de Economía, que estamos muy coordinados con el secretario Marcelo Ebrard y con otros secretarios y secretarias de Estado bajo las instrucciones y la supervisión directa de la presidenta Sheinbaum, y que estamos avanzando para poder cumplir en los términos que están previstos en el propio Tratado, la revisión el próximo año.

“Y vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que esa revisión se dé en términos tersos y con las mayores ventajas para nuestro país, para nuestros productores, para nuestras y nuestros trabajadores y para el desarrollo social de México porque la diferencia es que nosotros vemos en estos tratados comerciales cuáles van a ser los beneficios que nos traigan para los sectores de la población que más lo necesitan…", afirmó el canciller.