PRI ve como engañosa la reforma electoral; señala a Morena de querer perpetuarse en el poder

El líder parlamentario de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, aseguró que la eventual Reforma Electoral impulsada por Morena no es debido a una demanda ciudadana o de los partidos de oposición, sino que se trata de “un engaño y un distractor cuyo verdadero objetivo es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana”.

De acuerdo con el priista, entre las principales preocupaciones que hay sobre esta reforma están el eliminar el financiamiento público de los partidos, pues, dijo, tendría consecuencias graves, ya que sin este solo podrían hacer campañas los ricos y los criminales.

Además de que se busca eliminar a los plurinominales, lo que dejaría a las minorías sin representación en la Cámara de Diputados y más cuando, agregó, el partido oficialista tuvo el 54% de los votos, pero de manera espuria se hizo del 75% de las curules.

De igual forma, Moreira denunció que la reforma pretende acabar con el federalismo, al desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y concentrar todo en un INE “colonizado” y debilitado.

“Yo creo que vamos rumbo a una dictadura, cuando dicen, es que son muchos diputados, y quieren quitar a los opositores, es porque no les gusta el debate, porque siempre lo pierden. Les ordenan, voten lo más loco del mundo y lo votan”, destacó.

Por ello, sostuvo que los priistas no participarán en los foros convocados por los morenistas, porque sería aceptar y discutir una reforma que no surge de las fuerzas democráticas. Reiteró que su bancada no acompañará ninguna reforma que implique un retroceso democrático, y refrendó su compromiso con la defensa de la legalidad, la pluralidad y los contrapesos institucionales.

“No se puede hablar de democracia mientras se concentran decisiones, se debilitan instituciones y se excluye la representación de millones de mexicanos. Esta reforma no es para mejorar el sistema electoral, es para perpetuarse en el poder”, subrayó.