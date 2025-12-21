Sheinbaum anuncia que tren Suburbano al AIFA quedará listo para Semana Santa de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el tren de pasajeros Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará concluido y en operación para Semana Santa de 2026, luego de que este domingo realizó el primer recorrido de prueba por el nuevo sistema ferroviario.

Durante el arranque del periodo de pruebas, la mandataria señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y los ingenieros militares se comprometieron a entregar la obra en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de que las y los usuarios puedan trasladarse desde Buenavista al AIFA para viajes nacionales e internacionales durante el periodo vacacional. “Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA y tomar su avión”, afirmó.

El proyecto contempla un tiempo de traslado de 43 minutos entre Buenavista y el AIFA, con intervalos de 15 minutos entre trenes. El servicio operará de 5:00 a 00:30 horas, en homologación con el tramo Buenavista–Cuautitlán, y contará con 10 trenes, de los cuales siete estarán en operación constante, dos en reserva y uno en mantenimiento.

Sheinbaum explicó que actualmente sólo resta la construcción de tres puentes peatonales y la conclusión de las pruebas de señalización automática. Además, indicó que se someterá a consideración el nombre del tren.

La presidenta enmarcó esta obra dentro del rescate de los trenes de pasajeros, junto con proyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y los tramos México–Querétaro y AIFA–Pachuca, al tiempo que recordó que el ramal Lechería–AIFA fue iniciado en la administración anterior y requirió trabajos de gestión social y reubicación de viviendas en zonas aledañas.

Autoridades federales reportaron un avance general del 92% y destacaron que el nuevo tren beneficiará a comunidades del Estado de México como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, además de contribuir a la conectividad de la Zona Metropolitana del Valle de México y a la reactivación económica regional.