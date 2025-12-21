Muere a los 46 años el actor James Ransone, conocido por The Wire e It: Capítulo 2

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por su trabajo en televisión y cine, falleció a los 46 años, informó el medio TMZ, que citó a la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con esa instancia, la causa de la muerte fue catalogada como suicidio. La Policía de Los Ángeles acudió a un domicilio tras recibir un reporte y realizó las diligencias correspondientes; no se identificaron indicios de delito, según la información difundida.

Ransone inició su carrera con participaciones en series de principios de los años 2000 como Ed y Third Watch, antes de alcanzar mayor notoriedad con su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, producción en la que apareció en los 12 episodios del ciclo. Su interpretación fue ampliamente comentada por la crítica y por seguidores de la serie.

A lo largo de su trayectoria acumuló créditos en producciones televisivas como CSI, Hawaii Five-0 y Burn Notice, además de trabajos en cine independiente y comercial. Entre sus participaciones más recientes figuran It: Capítulo 2, basada en la obra de Stephen King, y The Black Phone, así como su secuela estrenada este año.