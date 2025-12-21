Garantía fiscal del Mundial 2026 la firmó Peña Nieto; LIF 2026 limitó beneficios a la FIFA: Hacienda

La Garantía Gubernamental para otorgar exenciones generales de impuestos federales y locales a la FIFA y demás actores involucrados en la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 fue firmada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en enero de 2018, aclaró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Garantía, que aplica no sólo para la FIFA sino para sus subsidiarias, asociaciones, miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del Mundial, otorgaba exenciones generales de impuestos federales y locales, además de que elimina procesos de control y administrativos hasta 2028.

Hacienda señaló que el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum limitó los beneficios fiscales amplios y de alcance general otorgados originalmente, esto mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

“Actualmente, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales”, explicó.

En tanto que aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional, sí deberán pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Estos límites a la aplicación de la Garantía Gubernamental se lograron a través de acuerdos, sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia”, añadió la dependencia liderada por Édgar Amador.

La secretaría igualmente aclaró que, desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha sostenido mesas de trabajo con la FIFA y FEMEXFUT en coordinación con otras autoridades.

Finalmente, la SHCP afirmó que con fines de transparencia, el gobierno federal ha hecho públicos tres documentos concernientes a las exenciones fiscales y de controles que se otorgarán para el Mundial.

Uno de los documentos publicados es el Acuerdo Interinstitucional, donde se establecen facilidades para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en la importación temporal de mercancías Copa FIFA 2026.

Otro es la Regla para importación temporal, que incluye un procedimiento simplificado, no pago del derecho de trámite aduanero (DTA), uso de formato sin pedimento con vigencia hasta diciembre de 2026 sólo para personas autorizadas por FIFA México.

Y también la Norma habilitante en la LIF 2026, donde se libera de obligaciones fiscales a sujetos que participen en la Copa Mundial FIFA 2026. Esto aclarando que el fisco emitirá reglas de control para la aplicación de esta medida con vigencia a diciembre 2026.

Igualmente la dependencia informó que en la Garantía Gubernamental se señala que “México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas”. Aún no se hace pública toda la Garantía.