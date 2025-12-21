¿Vas a salir en Navidad o Año Nuevo? Metro CDMX ajusta horarios para el 24, 25 y 31 de diciembre

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el servicio en la red tendrá ajustes en sus horarios de operación durante los próximos días festivos, por lo que llamó a las personas usuarias a planear con anticipación sus traslados.

De acuerdo con una tarjeta informativa, el miércoles 24 de diciembre el Metro operará en un horario de 05:00 a 23:00 horas, con la última salida de trenes a las 22:30 horas desde cada una de las terminales de la red.

Para el jueves 25 de diciembre, el servicio funcionará con el horario de día festivo, es decir, de 07:00 a 24:00 horas. Este mismo esquema se aplicará también el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, fechas en las que la operación iniciará a las 07:00 horas y concluirá a la medianoche.

La autoridad del transporte capitalino reiteró la importancia de considerar estos ajustes, especialmente para quienes se desplazan durante la noche o en horarios cercanos al cierre del servicio.

Asimismo, recordó que durante estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos, lo que permite a las y los usuarios ingresar con su bicicleta a las estaciones bajo las reglas establecidas.

El Metro exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a tomar previsiones para evitar contratiempos en sus recorridos durante la temporada decembrina.