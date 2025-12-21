Farmacéuticas confirman avances del gobierno en el pago de adeudos pendientes

Empresas de la industria farmacéutica coincidieron en que los pagos de los adeudos del gobierno federal, algunos acumulados desde 2019, finalmente han comenzado a fluir.

Además, reconocieron los esfuerzos de la actual administración federal por saldar la deuda que, según la Comisión de Salud del CCE, en total supera los 40,000 millones de pesos.

“Estamos viendo una voluntad muy intensa y una genuina intención del gobierno, sobre todo en esta última parte del año, de ponerse al día y de citar a mesas de conversación para ir cubriendo y reduciendo los adeudos a la industria”, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Jorge Luis Caridad.

Añadió, sin ahondar en detalles, que la industria farmacéutica ha venido arrastrando adeudos por parte del gobierno que no solo corresponden a 2025, sino también a años anteriores.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno ya había pagado alrededor de 15,000 millones de pesos a empresas farmacéuticas, correspondientes a deudas de años anteriores.

Explicó que antes de realizar los pagos se verificó que toda la documentación estuviera en orden y que los medicamentos se hubieran entregado correctamente.

El director general de Bayer Farmacéutica México, Daniel Londero, explicó en una entrevista previa que la farmacéutica —como otras empresas de la industria— tiene adeudos pendientes con el gobierno.

Aunque no citó un monto, porque aún se estaba por definir en reuniones posteriores, resaltó “la buena disposición de la administración federal para regularizar los pagos y mantener al día la información y a través de reuniones, se definirían cómo se realizarán los pagos.

“Creemos que hay buena disposición desde la presidenta hacia abajo para pagar la deuda y entiende la necesidad de hacerlo y, justamente, estamos teniendo reuniones para ver cómo se materializa”, puntualizó Daniel Londero.

Por su parte, el director de Pfizer México, Juan Luis Morel, aseguró que la situación de los adeudos ha mostrado una mejora gradual, ya que el gobierno federal está haciendo esfuerzos por mejorar los procesos y la comunicación es positiva.

“Nuestro nivel de comunicación y colaboración es muy bueno y nuestro compromiso con la salud en México es mucho más grande que algo transaccional”, afirmó el directivo.

En una entrevista anterior, el director médico de GSK México, Sigfrido Rangel, explicó que el gobierno ha reconocido todas las deudas, por lo que no existe preocupación al respecto.

“No estamos preocupados por eso. Estoy seguro de que encontraremos el espacio para que las cosas que están pendientes se resuelvan pronto”, confió tras asegurar que los pagos correspondientes a la entrega de medicamentos de este año ya se están realizando.

El presidente de la AMIIF agregó que las empresas afiliadas están comprometidas con garantizar un suministro adecuado de medicamentos.

Subrayó la necesidad de avanzar en el pago de los adeudos, toda vez que las empresas farmacéuticas requieren de recursos para poder cumplir con su propósito.

“Diría que todavía tenemos un camino por delante y desde luego vamos a seguir avanzando y trabajando con el gobierno de esta manera”, anotó.