Coca-Cola inicia su expansión en el negocio de cafeterías en México con Costa Coffee

Coca-Cola incursionó en el negocio de cafeterías en México con la apertura de la primera sucursal de Costa Coffee en avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México.

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía prevé abrir, esta semana, una segunda cafetería en Mundo E, Estado de México, de acuerdo con información difundida en redes sociales.

“La espera terminó y la primera tienda de Costa Coffee en México llegó a Polanco… Mientras avanzamos rumbo a nuestros 100 años en México, seguimos apostando por formatos que nos permitan crecer, probar nuevas experiencias y estar cada vez más cerca de las personas”, expuso The Coca-Cola Company.

Para el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat Joseph, este concepto “representa un nuevo lugar para bajar el ritmo, sentarse un momento y dejar que el café acompañe la conversación”.

“Nada de esto pasa solo. Hay un equipo grande detrás, muchas horas y muchas decisiones bien cuidadas... No podría pedir un mejor cierre de año”, manifestó.

The Coca-Cola Company es propietaria de la cadena Costa Coffee desde 2018, cuando la adquirió por alrededor de 5,100 millones de dólares (3,900 millones de libras) para diversificar su negocio en el segmento de bebidas calientes y competir con grandes trasnacionales como Starbucks.

Actualmente, la cadena originaria del Reino Unido tiene presencia en 50 países donde opera más de 2,700 cafeterías ubicadas en Reino Unido, Irlanda y más de 1,300 ubicaciones en otros países.

El CEO de The Coca-Cola Company, James Quincey, consideró que la categoría del café es “muy atractiva, grande, rentable e interesante”, por lo que se encuentran buscando el mejor modelo de operación que funcione para la compañía.

“Hemos probado varias cosas durante las últimas décadas para encontrar un camino que nos funcione en el café, siendo Costa Coffee la versión más reciente y lo que está sucediendo es que, de hecho, el negocio va bien, ha vuelto a crecer en volumen”, sostuvo en su reciente conferencia del tercer trimestre de 2025.

No obstante, reconoció que su tesis de inversión inicial no produjo los resultados esperados, pues buscaban un crecimiento mucho mayor en el sector no minorista, por lo que siguen analizando hacia “dónde deberían dirigirse en el sector del café”.

A pesar de ello, James Quincey afirmó que siguen invirtiendo en la apertura de nuevas tiendas, principalmente en el Reino Unido, así como en la expansión de las máquinas Costa Express en diversos países.

Guerra de cafeterías

“Hoy, se vive una auténtica "guerra de cafeterías" en las principales ciudades mexicanas, donde una amplia gama de establecimientos compite incansablemente por destacar en un mercado cada vez más exigente y diversificado”, indicó en un estudio SiiLA, una plataforma de inteligencia del mercado inmobiliario.

En 2023, el espacio ocupado por cafeterías en centros comerciales aumentó 17%, con Starbucks liderando con 48% del espacio, seguido de Tim Hortons y Cielito Querido Café con 9% cada una, y Maison Kaysery con 5 por ciento.

Añadió que, en los últimos tres años, cadenas de cafeterías tanto nacionales como internacionales han anunciado planes de expansión en México, como Tim Hortons, que proyecta abrir 150 sucursales en los próximos cinco años, Juan Valdez, que desde hace cuatro años busca reingresar al mercado mexicano y Starbucks que prevé llegar a las 1,000 unidades para el 2026, desde las 924 reportadas hasta septiembre de este año.

“La clave para sobrevivir y prosperar en esta contienda radica en la capacidad de ofrecer no sólo una taza excepcional de café, sino también una experiencia única para los clientes, lo que incluye la creatividad en la presentación de bebidas, la originalidad en los sabores y la creación de un ambiente acogedor para conquistar a los amantes de esta popular bebida”, se lee en el estudio de SiiLA.

La apertura de la primera cafetería Costa Coffee en México, el pasado 16 de diciembre, se suma a la inauguración de su primer House of Coca-Cola en el país, también en Polanco, que tuvo lugar el 11 de diciembre.

Louis Balat Joseph aseguró que México es el primer país en el mundo en tener este concepto.

“Abrimos las puertas de algo que solo podía nacer en México. House of Coca-Cola no es una tienda: es una celebración de quiénes somos, de lo que hemos construido juntos y del país que convirtió a Coca-Cola en parte de su día a día durante casi un siglo”, dijo tras agradecer a todos los equipos y embotelladores que trabajaron para hacer posible este espacio.