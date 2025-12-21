Explosión de pipa en Iztapalapa: confirman causas y acuerdos reparatorios por 480 millones de pesos

A poco más de tres meses de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México informaron este domingo los avances en la investigación, la atención a víctimas y el proceso de reparación del daño, durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el siniestro, ocurrido el 10 de septiembre, fue provocado por la pérdida de control del vehículo al circular a exceso de velocidad en una curva elevada, lo que derivó en la fractura del tanque, una fuga masiva de gas y un incendio de grandes proporciones.

Omisión de empresa y responsabilidad de conductor

La fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que se realizó una investigación pericial exhaustiva, con la participación de 16 especialidades forenses y la emisión de más de 270 dictámenes técnicos, que permitieron descartar fallas estructurales del puente, problemas mecánicos previos en la unidad o condiciones meteorológicas adversas.

Los estudios concluyeron que, además de la responsabilidad directa del conductor, que falleció en el incidente, existieron omisiones por parte de la empresa operadora relacionadas con la capacitación del operador y la supervisión de jornadas de conducción, factores que generaron condiciones de riesgo.

32 personas fallecidas y más de 140 víctimas reconocidas

De acuerdo con el informe presentado, el saldo del siniestro fue de 32 personas fallecidas, 63 lesionadas, ocho personas expuestas con secuelas psicológicas y 42 familias y negocios con daños materiales, para un total de 144 víctimas directas e indirectas.

La Fiscalía informó que ya se logró identificar plenamente a todas las víctimas, incluidas dos personas que inicialmente no habían sido reconocidas y que presuntamente se encontraban en situación de calle, mediante análisis genéticos y trabajo conjunto con instancias de búsqueda.

Reparación del daño por 480 millones de pesos

Uno de los principales avances expuestos fue la firma de 143 acuerdos reparatorios, cuyo monto total asciende a 480 millones de pesos, una cifra calificada por las autoridades como histórica para este tipo de casos en la ciudad.

De ese total, alrededor del 90 por ciento, equivalente a más de 429 millones de pesos, ya fue pagado a las familias afectadas.

Los recursos se han distribuido principalmente entre familiares de personas fallecidas, personas lesionadas y víctimas con otros tipos de afectaciones, mientras que los casos pendientes están relacionados, en su mayoría, con daños materiales y procesos sucesorios o de custodia de menores.

foto: Eric Lugo

Seguimiento médico y atención en salud mental

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que las 52 personas que fueron hospitalizadas continúan con seguimiento médico conforme a sus necesidades, incluyendo rehabilitación física, cirugía reconstructiva y atención en salud mental, con apoyo de instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, PEMEX y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

En materia psicológica, se han otorgado más de 1,600 atenciones psicosociales y se mantiene el acompañamiento para víctimas directas y familiares, reconociendo que los efectos del siniestro son de mediano y largo plazo.

Medidas de prevención y no repetición

Como parte de las acciones para evitar hechos similares, el Gobierno capitalino recordó que se modificó el Reglamento de Tránsito para limitar horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora y disminuir las cantidades permitidas de sustancias peligrosas.

Además, se anunció el desarrollo de una aplicación de monitoreo para el transporte de este tipo de materiales, que permitirá reportes ciudadanos y seguimiento en tiempo real.

Las autoridades señalaron que la investigación seguirá abierta en los casos pendientes y reiteraron su compromiso de transparencia, atención integral a las víctimas y rendición de cuentas.