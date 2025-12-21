Reconoce Morena reto en materia laboral para connacionales en retorno

Ante el retorno de miles de connacionales a territorio mexicano por las fechas decembrinas, uno de los líderes de Morena en el Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba reconoció que se debe considerar la migración como parte central de la agenda laboral y productiva del país, no únicamente como un fenómeno social o humanitario.

Lo anterior al destacar que actualmente, más de 12 millones de mexicanas y mexicanos participan en el mercado laboral de Estados Unidos y generan más de 63,000 millones de dólares en remesas anuales, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares y confirmando que la migración es uno de los pilares “silenciosos” de la economía nacional.

Por ello sostuvo que ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento del retorno migrante, México enfrenta un desafío estructural, por lo que debe convertir ese retorno en una oportunidad de empleo formal, productivo y bien remunerado, ya que de acuerdo con cifras oficiales, entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025 se han registrado 145,537 repatriaciones, lo que evidencia que el retorno se está convirtiendo en un reto permanente para el mercado laboral mexicano.

En este contexto, el morenista dijo que México debe enfocar su estrategia de generación de empleo en sectores como la manufactura avanzada, la logística y las cadenas de suministro, la agroindustria con transformación y los servicios técnicos y tecnológicos, ya que estos sectores no solo generan empleo, sino empleos más estables y formales.

Fuerza laboral de las mujeres

Por otro lado, también llamó a reconocer el valor que se le debe dar a la capacitación y empleo de las mujeres, pues, dijo, son elementos fundamentales para construir una economía más productiva y competitiva.

“Invertir en capacitación y en el talento de las mujeres no es solo una política laboral; es una inversión directa en la productividad y el crecimiento del país”, afirmó.

En este contexto, el legislador señaló que más del 55% del empleo en el país permanece en la informalidad, y a ello se suma una realidad persistente que es que millones de mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a empleo formal, capacitación técnica y sectores productivos estratégicos.

“De acuerdo con cifras recientes, las mujeres representan aproximadamente 40.7% de la fuerza laboral en México, una participación que ha crecido con el tiempo, pero que aún refleja brechas importantes frente a los hombres”, se dijo.

De igual forma se reconoció que persisten desafíos para las mujeres, como brechas salariales y una mayor carga de trabajo no remunerado, factores que limitan su plena participación económica.

“Integrar a más mujeres al trabajo formal y calificado no es solo un tema de inclusión social, sino una decisión económica estratégica. Diversos análisis coinciden en que una mayor participación laboral femenina fortalece la productividad, amplía el talento disponible y contribuye a un crecimiento más sostenido”, concluyó.