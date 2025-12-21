La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

La tercera entrega de la saga cinematográfica "Avatar", del director James Cameron, recaudó unos 345 millones de dólares en ventas mundiales de entradas hasta el domingo, cumpliendo las previsiones de cara al fin de semana para la épica franquicia cinematográfica de Walt Disney DIS.N.

"Avatar: Fire and Ash" fue el segundo estreno más taquillero de Hollywood en 2025, sólo por detrás de los 556 millones de dólares de "Zootopia 2", de Disney, en noviembre.

La película encabezó las listas de taquilla en Estados Unidos y Canadá, donde ingresó 88 millones de dólares de su total mundial, según las estimaciones de Disney. "Fire and Ash" sigue la historia del pueblo Na'vi, de nueve pies (2,7 metros) de altura y color azul, en un exuberante planeta llamado Pandora.

La recaudación nacional fue un 35% inferior a la de "Avatar: The Way of Water" de 2022, la secuela estrenada 13 años después de que la primera película encandilara al público con sus impresionantes efectos visuales.

Con "Fire and Ash", "el público no la echó tanto de menos como con la secuela", dijo Jeff Bock, analista principal de taquilla de Exhibitor Relations Co.

Aún así, "es un gran comienzo para el periodo festivo", dijo Bock, señalando el entusiasmo por el cine en torno a Navidad y Año Nuevo. "Hay una gran avalancha de taquilla durante los próximos dos o tres fines de semana".

Los cines esperan que "Fire and Ash" provoque un resurgimiento del cine que se extienda hasta el año que viene. Las ventas de entradas en lo que va de año se sitúan un 1,3% por encima de 2024, pero un 22,5% por debajo del año anterior a la pandemia, 2019, según datos de Comscore.

Los operadores de cine creen que tienen una sólida programación de estrenos para 2026, incluyendo "Avengers: Doomsday", "Dune: Parte Tres", "La Odisea" de Christopher Nolan y la película "The Mandalorian and Grogu" del universo "Star Wars".

Los éxitos de taquilla de Cameron tienden a acumular ventas durante semanas más que otros. "Fire and Ash" se estrenó tres días más cerca de Navidad que "The Way of Water", lo que sugiere que los compromisos navideños pueden haber alejado a la gente de los cines durante el fin de semana del estreno.

Zoe Saldaña y Sam Worthington ponen voz a los personajes principales de "Avatar", interpretando a dos padres obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.

Cameron ha reconocido que las películas de "Avatar" son caras y necesitan obtener grandes beneficios para mantener la serie. Disney no ha revelado el presupuesto de las películas.

La primera película de Avatar, estrenada en 2009, recaudó 2.900 millones de dólares en todo el mundo. "The Way of Water" recaudó 2.300 millones de dólares.

La cuarta y la quinta película de "Avatar" están previstas para 2029 y 2031.