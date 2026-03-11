Irán responde con ataques a bases y barcos al bombardeo más intenso de la guerra

Irán disparó contra Israel y objetivos en todo Oriente Medio este miércoles, y al menos tres barcos fueron alcanzados en el golfo ⁠Pérsico, lo que mostraba que Teherán aún puede contraatacar y perturbar el suministro energético a pesar de los ataques más intensos de Estados Unidos e Israel hasta la fecha.

Los precios del petróleo, que se dispararon a principios de esta semana, se han moderado y los mercados bursátiles se han recuperado, porque los inversores apuestan a que el presidente estadounidense Donald Trump encontrará una forma rápida de poner fin a la guerra que inició con Israel hace casi dos semanas.

Sin embargo, hasta ⁠ahora no ha habido tregua sobre el terreno, ni ningún indicio de que ⁠los barcos puedan reanudar la navegación por el estrecho de Ormuz, donde una quinta parte del petróleo mundial ha quedado bloqueada a un lado de un angosto canal en la costa iraní, en la que es la más grave interrupción del suministro energético desde las crisis del petróleo de la década de 1970.

El Pentágono describió sus ataques contra Irán el martes como los más intensos de la guerra hasta la fecha. Después de que las oficinas de un banco iraní fueron atacadas durante la noche, Irán dijo que ahora atacaría objetivos bancarios estadounidenses e israelíes en todo Oriente Medio.

Israel cree que Mojtaba Jamenei está ​herido

Una fuente dijo a Reuters que Israel creía que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había resultado herido al principio de la guerra, cuando los ataques aéreos mataron a su padre, su madre, su esposa y un hijo.

Reuters no ha podido confirmar el estado del joven Jamenei, pero la televisión estatal ha utilizado un término que significa "veterano herido" para describirlo. No ha aparecido en público ni ha emitido ningún mensaje directo desde que fue nombrado sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que lleva mucho tiempo en el poder.

El ejército iraní dijo el martes que había lanzado misiles contra una base estadounidense en el norte de Irak, el cuartel general naval estadounidense para Oriente Medio en Baréin y la ciudad de Be"er Ya"akov, en el centro de Israel.

Se escucharon explosiones en Baréin, mientras que en Dubái cuatro personas resultaron heridas por dos drones que se estrellaron cerca del aeropuerto, el más transitado del mundo para viajeros internacionales, ahora golpeado por la guerra.

En la propia Teherán, los residentes dijeron que se estaban acostumbrando a los ataques aéreos nocturnos que han provocado la huida de cientos de miles de personas al campo y han contaminado la ciudad con lluvia negra procedente del humo del petróleo.

"Anoche hubo bombardeos, pero no me asusté como antes. La vida sigue", dijo Farshid, de 52 años, a Reuters por teléfono.

Según las agencias que supervisan la seguridad marítima, otros tres buques mercantes fueron alcanzados en el Golfo por proyectiles desconocidos, lo que eleva a 14 el número de embarcaciones que han sido bombardeadas desde que comenzó la guerra.

La tripulación fue evacuada de un buque granelero con bandera tailandesa, después de que una explosión provocó un incendio a bordo. Un buque portacontenedores con bandera japonesa y un granelero con bandera de las Islas Marshall también sufrieron daños.

La AIE propone una enorme liberación de reservas de petróleo

Los precios del petróleo, que el lunes se dispararon brevemente hasta casi 120 dólares el barril, se han estabilizado desde entonces bajo los 90 dólares, lo que sugiere que los inversores apuestan a que Trump será capaz de detener la guerra y reabrir el estrecho antes de que una crisis en el suministro de petróleo provoque un colapso económico.

Fuentes cercanas dijeron que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomendaría liberar hasta 400 millones de barriles de las reservas estratégicas mundiales de petróleo para estabilizar los precios, lo que supondría un récord absoluto. La cantidad es, sin embargo, al flujo de tres semanas a través del estrecho.

Funcionarios estadounidenses e israelíes dicen que sus ataques han dañado gravemente la capacidad ⁠de Irán en materia de misiles y drones, además de decapitar a sus líderes. Su objetivo declarado es acabar con la capacidad de ⁠Irán para proyectar su fuerza fuera de sus fronteras y destruir su programa nuclear, aunque también han invitado ⁠a los iraníes a levantarse y derrocar a los gobernantes clericales del país.

Pero cuanto más se prolongue la guerra, mayor será el riesgo para la economía mundial de una crisis energética, y si la guerra no termina con el sistema de gobierno, es probable ⁠que Teherán declare la victoria.

Si bien muchos iraníes quieren un cambio y algunos celebraron abiertamente la muerte del líder supremo, cuyas fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes antigubernamentales hace solo unas semanas, no ha habido señales de protesta desde que comenzó la guerra.

El jefe de la policía iraní, Ahmadreza Radan, dijo este miércoles que cualquiera que salga a la calle será tratado "como un enemigo, no como un manifestante. Todas nuestras fuerzas de seguridad tienen el dedo en el gatillo".

Irán ha dicho que no dejará pasar barcos por el estrecho hasta que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel, y que no negociará. Trump ha amenazado con golpear a Irán "veinte veces más fuerte" si bloquea el estrecho, pero los funcionarios estadounidenses no han revelado ningún plan militar para desbloquearlo por la fuerza.

El Mando Central de Estados Unidos informó que el martes se habían "eliminado" 16 botes minadores iraníes cerca del estrecho.

En Israel, las explosiones de las defensas aéreas que interceptaban misiles se veían en la oscuridad previa al amanecer, mientras sonaban las sirenas antiaéreas y los israelíes se apresuraban a refugiarse.

Israel lanzó un bombardeo sobre Beirut con el objetivo de erradicar al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que ha disparado contra Israel desde el Líbano en solidaridad ⁠con Teherán.

Más de 1,300 civiles iraníes han muerto desde que comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, según el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani. También han muerto decenas de personas en los ataques israelíes contra el Líbano.

Los ataques iraníes contra Israel han causado la muerte de al menos 11 personas y dos soldados israelíes han fallecido en el Líbano. Washington ha dicho que siete soldados estadounidenses han muerto y alrededor de 140 han resultado heridos.