5 de cada 10 negocios de e-commerce usa la IA para marketing y publicidad

Para vender en línea no basta con subir un catálogo de productos y servicios, también se requiere la planificación y por eso, los negocios consideran que la Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta fundamental para lograrlo.

En este sentido, la adopción de la IA en los negocios que venden en línea se enfoca principalmente en estrategias de marketing y publicidad, expresa el 53% de los encuestados, de acuerdo con el estudio Nube Commerce 2026, realizado por Tiendanube.

Pero la estrategia no solo se queda con la creación de imágenes o ayuda en las campañas publicitarias, sino que también la utilizan para mejorar la experiencia de compra, debido a que 35% la implementa en servicios de transporte y de atención.

La Inteligencia Artificial comienza a redefinir la experiencia de compra, por lo que en los próximos años veremos consumidores asistidos por agentes digitales capaces de buscar, comparar y tomar decisiones de compra en su nombre”, menciona Alejandro Vázquez, presidente y cofundador de Tiendanube.

Negocios se capacitan con la IA

Para que los negocios se mantengan competitivos, la capacitación es vital y entre las diversas opciones, como cursos, videos o materiales gratuitos en línea, la IA ocupa el segundo lugar como fuente de consulta para aprender más sobre el e-commerce.

A pesar de que el 41.3% se capacita en cursos online sobre e-commerce, el 34.8% prefiere realizar búsquedas mediante la IA, como Gemini, Chat GPT o Meta IA.

La necesidad de capacitarse se debe a los constantes desafíos que tienen los negocios en línea ante la competencia marcada en el comercio electrónico. De hecho, 77.3% considera que es difícil atraer nuevos clientes.

Asimismo, se ven en la necesidad de conocer y dominar herramientas tecnológicas para crecer a causa de que el 34.8% afirma que no tienen suficiente tiempo.

¿Cómo usarán los negocios la IA?

A pesar de los retos y el surgimiento de tendencias, las expectativas de los negocios para este 2026 es positiva, porque 51.5% espera tener un crecimiento significativo, con base en su experiencia durante 2025.

Por ello, consideran que la IA es fundamental, ya que ante un entorno digital en constante cambio puede ser un aliado para crecer. A causa de esto, 86% de los encuestados considera que su implementación tendrá un impacto significativo en el e-commerce durante el 2026.

Además de la capacitación digital y el uso de la IA generativa para contenido publicitario y para redes sociales, los negocios ven una tendencia enfocada a brindar una mejor experiencia al cliente, debido a que 35% invertirá principalmente en atención y servicio al cliente con IA.

Sin embargo, invertir en esta herramienta conlleva a nuevos desafíos enfocados principalmente en los costos, en la integración de sistemas que ya utilizan (ambos con 50% de representación), seguido de la seguridad de los datos (33%) y la falta de conocimiento técnico (23.3 por ciento).

El aumento del uso de la IA en la vida cotidiana transforma los hábitos de compra, lo que obliga a los negocios a estar en el mismo nivel de implementación de adopción de esta herramienta, tanto en la personalización de atención al cliente y en la simplificación de procesos.